Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

77,38 EUR -0,05% (22.04.2021, 12:39)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

93,18 USD -1,37% (21.04.2021, 22:00)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (22.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe."Call of Duty" habe vor wenigen Jahren noch als das Problem-Franchise aus dem Hause Activision Blizzard gegolten. Mittlerweile habe sich die Situation aber drastisch geändert, wie an den jüngsten Erfolgsmeldungen des US-Spielekonzerns abzulesen sei.Bis zum Release von "Call of Duty: Warzone" habe Activision Blizzard gefehlt, was Blizzard und King bereits geschafft hätten. Ursprünglich eher bekannt für jährlich neu erscheinende Spiele, gelegentliche Remasters oder Single-Player-Titel, sei es Activision Blizzard mit Warzone gelungen, ein reines Multiplayer-Spiel mit wiederkehrenden Erlösen am Markt zu platzieren.Der unglaubliche Erfolg lasse sich an der Spielerzahl von "Warzone" messen, die erst kürzlich 100 Mio. Spieler übertroffen habe. Auch die Zahl der monatlich aktiven Activision Blizzard-Spieler spreche eine deutliche Sprache: Von 53 Mio. im vierten Quartal 2018 sei es hoch auf 128 Mio. im vierten Quartal 2020 gegangen.Verantwortlich sei hier aber nicht nur "Warzone" gewesen, sondern auch der Release von "Call of Duty: Mobile" (mehr als 100 Mio. Downloads), das Remaster von CoD-Klassikern und ein starkes "Call of Duty: Modern Warfare" (über 30 Mio. verkaufte Kopien). Mit der neuen Veröffentlichungsoffensive sei es gelungen im abgelaufenen Geschäftsjahr die Nettobuchungen von Activision Blizzard zu verdoppeln.Mit "Diablo: Immortal (Mobile)", "Diablo 4", "Overwatch 2" und remasterten Klassikern versuche das Management das gleiche Erfolgsrezept auch auf Blizzard zu übertragen. Nach Meinung des "Aktionärs" mit guten Aussichten auf Erfolg. In Zukunft könnte damit auch hier der negative Trend bei den Spielerzahlen umgekehrt werden.Die hohe Qualität der Spiele-Franchises bleibe die Grundzutat für das neue Erfolgsrezept von Activision Blizzard und die Grundvoraussetzung für künftig weiter steigenden Aktienkurse. Anleger sollten dabeibleiben und die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link