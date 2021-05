Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (04.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Am Dienstag nach Börsenschluss sei es soweit: Mit Activision Blizzard gewähre der erste große US-Gaming-Konzern einen Einblick in seine Bücher. Die Vorzeichen stünden gut, dass die Erwartungen der Analysten an das erste Quartal übertroffen würden - doch reiche das aus?"Call of Duty: Cold War" habe sich seit seinem Release im November auf Platz 1 der meistverkauften Spiele in den USA gehalten. Laut den jüngsten Daten der Marktforscher der NPD Group habe der Shooter auch im März den ersten Platz innegehalten. Zeitgleich habe sich der Battle-Royal-Titel des Franchises hervorragend entwickelt: So habet "Call of Duty: Warzone" erst kürzlich die Hürde von 100 Mio. Spielern übertroffen.Damit dürften die Zahlen des Spielekonzerns auch im neuen Jahr von der starken Entwicklung von Activision Blizzard geprägt sein. "Der Aktionär" erwarte hier anhaltend hohe Zahlen bei den monatlich aktiven Spielern auf Niveau des vorangegangenen Quartals von 128 Mio."Der Aktionär" erwarte aufgrund der bis März anhaltend guten Entwicklung des Call-of-Duty-Franchises, dass die Schätzungen der Analysten für das erste Quartal durchaus übertroffen werden könnten - obwohl viele Analysten in den vergangenen Monaten ihre Schätzungen bereits nach oben angepasst hätten.Langfristig sei "Der Aktionär" jedoch überzeugt, dass die Activision Blizzard-Aktie wieder neue Hochs erklimmen könne, denn das Call-of-Duty-Erfolgsrezept werde aktuell auf ein weiteres beliebtes Franchise des US-Konzerns übertragen, Diablo. Die Activision Blizzard-Aktie bleibe aussichtsreich, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link