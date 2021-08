Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

67,27 EUR -3,51% (03.08.2021, 22:01)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

79,83 USD -3,54% (03.08.2021, 22:00)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (03.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Endlich wieder gute Nachrichten für die Anleger von Activision Blizzard. Nach einem Sexismus-Skandal, schlechten Zahlen der Peers und Sorgen über den Gaming-Markt in China gebe es wieder einen Grund für steigende Kurse und zwar besser als erwartete Quartalszahlen.Activision Blizzard habe im zweiten Quartal einen Nettoumsatz von 2,3 Mrd. USD bei Gewinnen je Aktie von 1,12 USD erzielt. Analysten hätten nur Erlöse von 2,27 Mrd. USD bei Gewinnen je Aktie von 0,82 USD erwartet. Zudem hätten die Ergebnisse über der Prognose des Managements gelegen.Der Gaming-Konzern habe damit zwar nicht mit der hervorragenden Entwicklung des Vorjahresquartals mithalten können, als weltweite Lockdown-Maßnahmen für einen Umsatzanstieg von 38% gesorgt hätten. Die Erlöse in Q2 hätten dennoch rund 19% zugelegt und hätten sich damit deutlich besser entwickelt als z.B. die Umsätze von Branchen-Peer Take-Two Interactive (-2%).Ebenfalls positiv zu werten sei, dass in den wichtigen Kernfranchises weiterhin gute Kennzahlen verzeichnet würden. So würden beispielsweise die monatlich aktiven Spieler von "Call of Duty" auf dem Niveau des Vorjahresquartals bleiben. Die gesamte Spielerzahl aller Activision Blizzard-Spiele sei sogar von 124 auf 127 Mio. gestiegen. Und auch bei "World of Warcraft" hätten aufgrund des Releases von "Burning Crusade (Classic)" die Nettobuchungen um einen doppelstelligen Prozentsatz verbessert werden können.Nach den schlechten Nachrichten der vergangenen Tage könnten Anleger von Activision Blizzard nach den Q2-Zahlen wieder etwas aufatmen. Im nachbörslichen US-Handel klettere die Aktie rund 3,7%. Dabeibleiben, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link