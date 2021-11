Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (29.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Das Papier des Videospieleproduzenten befinde sich seit dem Bekanntwerden des Sexismus-Skandals auf Talfahrt. Auch der vermutete Rücktritt von CEO Bobby Kotick, der im Vorfeld über die Missstände habe Bescheid gewusst, habe die Activision Blizzard-Aktie nicht beflügeln können.Im Vorfeld des Sexismus-Skandals habe die Activision Blizzard-Aktie über die Sommermonate in Form einer abfallenden Dreiecksformation konsolidiert. Ende Juli habe sie diese nach unten aufgelöst, indem sie die untere Begrenzung, die parallel zur 200-Tage-Linie bei rund 90 Dollar verlaufen sei, unterschritten habe. Seitdem gehe es für die Aktie stetig nach unten. Selbst wichtige Unterstützungen wie das Doppel-Top bei rund 86 Dollar und die Horizontale bei 75 Dollar hätten keinen Halt bieten können.Nach den Quartalszahlen Anfang November habe sich der Abverkauf weiter beschleunigt, sodass die Activision Blizzard-Aktie nun inmitten einer Kurslücke stehe, die sie Ende 2018 zwischen 56,92 und 62,35 Dollar aufgerissen habe. Rutsche der Kurs nun deutlich unter das Volume-Peak bei 59 Dollar, sei aufgrund des Verkaufssignals mit Rücksetzern bis an die untere Gap-Kante bei 56,92 Dollar zu rechnen. Darunter fungiere das 78,6%-Fibonacci-Retracement bei 53,89 Dollar als Unterstützung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: