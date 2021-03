Die Accenture-Aktie ist für konservative Tech-Anleger ein Muss, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. (Analyse vom 11.03.2021)



Kurzprofil Accenture PLC:



Accenture PLC (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol Deutschland: CSA, NYSE-Symbol: ACN) ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das ein breites Portfolio von Dienstleistungen sowie digitale Expertise in den Bereichen Strategy & Consulting, Interactive, Technology und Operations anbietet. Accenture setzt die umfassende Erfahrung und die spezialisierten Fähigkeiten in mehr als 40 Branchen ein - gestützt auf das weltweit größte Netzwerk aus Centern für Advanced Technology und Intelligent Operations - und treibt kontinuierlich Innovationen voran, um die Leistungsfähigkeit der Kunden zu stärken und für ihr Geschäft nachhaltig Mehrwert zu schaffen. (11.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Accenture-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Consulting-Unternehmens Accenture PLC (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol Deutschland: CSA, NYSE-Symbol: ACN) unter die Lupe.Accenture sei Marktführer im Bereich Technologie-Beratung und zähle nahezu jeden bekannten Konzern zu seinen Kunden. Die wenigsten würden jedoch wissen, dass Accenture auch Rekordhalter in Sachen Untenehmenszukäufe sei.So berichte die Nachrichtenagentur "Bloomberg", dass Accenture in den vergangenen Jahren mindestens 65 Übernahmen getätigt habe. Im Schnitt übernehme Accenture damit alle anderthalb Wochen eine andere Firma.Accenture schlage mit diesem Tempo sogar Private-Equity-Giganten wie Blackstone und KKR, wenngleich die Zukäufe meist recht klein seien.Laut "FAZ" melde der Beratungskonzern an manchen Tagen sogar mehrere Übernahmen gleichzeitig. So habe Accenture allein am 1. März die Übernahmen von drei Unternehmen publik gemacht: der australischen Lieferkettenberatung GRA, dem brasilianischen Roboterunternehmen Pollux und dem britischen Coaching-Unternehmen Cirrus. Und keine zwei Tage später habe Accenture den nächsten Zukauf hinterhergeschoben und eine Lieferkettenberatung aus Großbritannien übernommen.Auch die Einnahmen hätten die Schätzungen übertroffen. Der Umsatz sei von 11,36 Mrd. Dollar im Vorjahr auf 11,76 Mrd. Dollar geklettert. Eigentlich habe Accenture ein trübes Quartal erwartet.Zudem habe das Unternehmen im letzten Quartal seine Prognose erhöht.Für den AKTIONÄR bleibe Accenture mit seinem großen Burggraben ein absolutes Top-Unternehmen, das von Quartal zu Quartal überzeuge.