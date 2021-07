Börsenplätze Accell-Aktie:



Kurzprofil Accell Group NV:



Accell Group NV (ISIN: NL0009767532, WKN: A1JADL, Ticker-Symbol: AO1B) ist der europäische Marktführer in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Fahrrädern. Der Umsatz verteilt sich auf die verschiedenen Produktfamilien wie folgt: Fahrräder (75%), Fahrradteile und Zubehör (25%). Die Produktvermarktung erfolgt vor allem über Fachhändler. (26.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Accell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Accell Group NV (ISIN: NL0009767532, WKN: A1JADL, Ticker-Symbol: AO1B) unter die Lupe.Der "Tesla-Effekt" beflügle auch den Rad-Sektor. Wegen einer neuen Technologie, der Elektrifizierung der Fahrräder, würden Kunden gerne mehr ausgeben. So seien bereits 2020 die Absatzzahlen in Deutschland um 17 Prozent auf fünf Millionen Räder gestiegen. Die eigentliche Sensation sei dabei die überproportionale Zunahme des Branchenumsatzes um 61 Prozent auf 6,4 Mrd. Euro - da immer mehr teure E-Bikes gekauft würden.Nun habe E-Bike-Hersteller Accell trotz Teileengpass gute Zahlen präsentiert. Das EBIT in H1/2021 sei um 30 Prozent auf 61 Mio. Euro geklettert. Der Ausblick auf 2022 sei optimistisch, da die Nachfrage weiter groß sei.Und nicht nur beim Rad selbst sitze das Geld locker. Habe bereits das E-Bike 5.000 Euro gekostet, spare kein Kunde beim Helm und lege gerne 30 Euro mehr drauf, wenn die sichere MIPS-Technologie verbaut sei. Das schwedische Unternehmen MIPS habe sensationelle Zahlen vorgelegt: 140 Prozent Wachstum in Q2 und eine glatte Gewinnverdreifachung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link