Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Abwärtstrend in der deutschen Industrie ist noch nicht beendet, so die Analysten von Postbank Research.



Die Stimmungsindikatoren für das Verarbeitende Gewerbe würden sich im tiefroten Bereich bewegen. Selbst die leichte Verbesserung, die sich zuletzt bei den ifo-Geschäftserwartungen angedeutet habe, berechtige allenfalls zu der leisen Hoffnung, dass die Talsohle im kommenden Frühjahr durchschritten werde. Vor diesem Hintergrund würde es die Analysten schon sehr überraschen, wenn sich die Lage im industriellen Sektor im September verbessert hätte. Sie würden vielmehr davon ausgehen, dass die deutschen Auftragseingänge (Mi., 06.11., 08:00 Uhr) im Vormonatsvergleich nochmals leicht um 0,2% gesunken seien. Der Zuwachs bei der deutschen Industrieproduktion (Do., 07.11., 08:00 Uhr) im August um 0,3% sollte sich lediglich als leichtes Durchatmen im Abwärtstrend erweisen. Die Analysten würden für September mit einem Minus von 0,3% gegenüber dem Vormonat rechnen. Die

grundlegende Schwächetendenz sollte sich noch stärker in den Vorjahresveränderungsraten zeigen. Hier würden sie für die Aufträge einen Rückgang auf -7,0% erwarten, während

die Rate für die Produktion auf -4,3% gesunken sein sollte. (01.11.2019/ac/a/m)



