Das Ziel einer Allokation in Long-/Short-Aktien sei es, im Laufe der Zeit eine konsistente, positive Rendite zu erzielen, mit Performance-Treibern, die sich vom zugrunde liegenden Aktienmarkt unterscheiden würden. Diese Strategien seien nicht darauf ausgelegt, in einem stark steigenden Markt mit der Performance von Long-only-Fonds (Aktien, die speziell gehalten würden, um von einem langfristigen Wertzuwachs zu profitieren) zu konkurrieren, sollten aber darauf abzielen, in Zeiten der Marktunsicherheit ein geringeres Maß an Volatilität zu bieten.



Ermöglicht werde dies durch die Kombination von Long- und Short-Positionen in sorgfältig ausgewählten Aktien, was Geschick und Erfahrung erfordere. Short-Positionen könnten durch den Einsatz von Derivaten wie Aktien-Swaps, allgemein bekannt als Contracts for Difference (CFDs), und Futures erreicht werden. Long-Positionen könnten durch eine Kombination aus Direktinvestitionen und/oder Finanzderivaten einschließlich CFDs gehalten werden.



Eine flexible Long/Short-Strategie, die ein dynamisches Netto- und Brutto-Exposure einsetze, sollte sich in Bären- und Bullenmärkten gleichermaßen wohlfühlen. Dabei könne ein Short-Book sowohl als Profit-Center als auch als Absicherungsinstrument fungieren. Jedes Investment sollte das Abwärtsrisiko berücksichtigen. Solche Strategien sollten, sofern korrekt gemanagt, dazu beitragen, das Kapitalrisiko in den Anfangsphasen makroökonomischer Ungewissheit zu verringern. Danach sollten sie so positioniert werden, dass sie von der anschließenden Markterholung - oder von Performance-Schwankungen zwischen verschiedenen Marktsegmenten - profitieren könnten.



Abgesehen von den aktuellen Schlagzeilen sähen die Experten von Janus Henderson Investors nach wie vor ein vernünftiges Maß an Preisstreuung bei den Aktien, sodass sich sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite positive Renditen erzielen lassen würden.



Auf der Long-Seite würden die Experten von Janus Henderson Investors erwarten, dass sich defensivere Unternehmen, die ihre Erträge in einem sich abschwächenden Wirtschaftsumfeld steigern könnten, besser als andere behaupten würden. Die Faktoren, auf die die Experten von Janus Henderson Investors achten würden, seien strukturelle Wachstumsstorys, Unternehmen, die höhere Inputpreise an ihre Kunden weitergeben könnten oder solche mit soliden Bilanzen, da die Kreditmärkte mit dem Wechsel von quantitativer Lockerung zu quantitativer Straffung kämpfen würden. Wie immer komme es auf den Preis an - die Experten von Janus Henderson Investors würden nach Bewertungen suchen, die einen höheren Abzinsungssatz berücksichtigen würden, als dies in den letzten zehn Jahren der Fall gewesen sei, und die eine gewisse Aussicht auf ein absolutes Aufwärtspotenzial bieten würden. Der britische Markt sei in absoluten Zahlen immer noch günstig und biete einige attraktive Möglichkeiten auf der Long-Seite.



Aus taktischer Sicht scheinen konsumexponierte Short-Positionen in Sektoren wie dem Einzelhandel bereits einen Großteil des Drucks, dem die Verbraucher in den kommenden Monaten ausgesetzt sein dürften, eingepreist zu haben, so die Experten von Janus Henderson Investors. Nachdem die Anleger wieder in den Markt investiert hätten, seien wachstumsstarke Technologiewerte die großen Nutznießer der Stimmungserholung nach dem anfänglichen Corona-bedingten Einbruch im Februar und März 2020 gewesen. Doch jetzt würden die mit Tech-Aktien verbundenen potenziell überhöhten Bewertungsannahmen natürlich zum Schluss führen, dass der Sektor Chancen auf der Short-Seite biete. Trotz der relativen Underperformance der US-Aktien 2022 scheinen die Bewertungsübertreibungen extremer zu sein, und die direkten fiskalischen Stimulierungsmaßnahmen, die den Haushalten zusätzliche Kaufkraft verschafft haben, scheinen unserer Ansicht nach die Nachfrage nach bestimmten Gütern im Bereich der diskretionären Ausgaben zu sättigen, so die Experten von Janus Henderson Investors.



Die Experten von Janus Henderson Investors würden davon ausgehen, dass die nominale Inflation weiterhin hoch bleiben werde, würden allerdings mit einer Verlangsamung der Veränderungsrate im Laufe des Jahres 2022 rechnen. Eine hohe/steigende Inflation sei zwar schädlich für das Wirtschaftswachstum, stelle aber eine Art Selbstregulierungsmechanismus für das Investitionsniveau der Unternehmen und die diskretionären Ausgaben dar. Der Nachfrageeinbruch angesichts höherer Preise dürfte in vielen Bereichen den Inflationsdruck dämpfen. Das bedeute, dass die (weniger vorhersehbaren) Beschränkungen bei Angebot und Inputkosten im Laufe des Jahres nachlassen dürften.



Es gebe derzeit so viele Unbekannte: Corona habe weiterhin Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Lieferketten und der Konflikt in der Ukraine verstärke den Inflationsdruck (vor allem bei Energie und Lebensmitteln). Die Wachstumserwartungen seien gesunken und es bestehe die Gefahr, dass die Zentralbanken bei ihren Zinsentscheidungen zu aggressiv vorgehen und damit das Risiko einer Rezession erhöhen würden. Sollte sich dieses Szenario bewahrheiten, würden Long/Short-Strategien über Instrumente verfügen, die den Anlegern während des gesamten Marktzyklus unabhängig von den Unternehmensgewinnen eine Rendite bescheren könnten. In einem solchen Umfeld liegt der Schwerpunkt auf der Aktienauswahl auf taktischer und Core-Ebene: Bedingungen, die wir auf Grundlage detaillierter Unternehmensanalysen und Recherchen für gut geeignet für Long/Short-Anlagen in Aktien halten, so die Experten von Janus Henderson Investors. (09.06.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Angst und Hoffnung waren seit Beginn der Corona-Ära starke Motivatoren für die Anleger, die abwechselnd von Panik über den Zustand der Weltwirtschaft und Optimismus darüber, dass die Regierungen und Zentralbanken das Wachstum ausreichend unterstützt hatten, beeinflusst wurden, so Luke Newman, Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.2022 habe sich erneut die Angst breit gemacht - hervorgerufen durch eine zunehmend hawkishe Haltung der Zentralbanken, allen voran der US-Notenbank Federal Reserve (FED), verbunden mit deutlichen Anzeichen für eine globale Wachstumsabschwächung. Die zahlreichen Sanktionen gegen Russland als Reaktion auf die Invasion in der Ukraine hätten den bestehenden Inflationsdruck verständlicherweise noch erhöht. Die Auswirkungen höherer Gas- und Strompreise seien durch Corona-bedingte Lockdowns in China und anhaltende Probleme in der Lieferkette noch verschärft worden.Die FED verfolge weiterhin eine harte Linie im Kampf gegen steigende Preise und habe im Mai die größte Anhebung ihres Leitzinses seit mehr als zwei Jahrzehnten angekündigt (0,5%), nachdem sie bereits im Februar eine Anhebung um 0,25% vorgenommen habe. 2022 würden mehrere weitere Anhebungen erwartet. Die FED habe nicht nur bei den Zinsen schnell reagiert, sondern sei auch schneller als erwartet zu einer quantitativen Straffung übergegangen, was sich sowohl auf die Aktien- als auch auf die Anleihemärkte auswirke. Neben den USA habe der geldpolitische Ausschuss der Bank of England die Zinssätze seit Dezember 2021 viermal auf 1,0% im Mai erhöht, wobei die Inflation im April mit 9,0% ein 40-Jahres-Hoch erreicht habe. Im Gegensatz dazu werde die Europäische Zentralbank angesichts der niedrigeren Kerninflation wohl weniger aggressiv vorgehen als die FED.Während eine anhaltende oder steigende Inflation für Unternehmen mit begrenzten Kosteneinsparungsmöglichkeiten durchaus problematisch sein könne, könnten Unternehmen mit Preissetzungsmacht (d.h. der Fähigkeit, höhere Inputpreise an die Kunden weiterzugeben) eine implizite Inflationsabsicherung bieten. Das Problem sei, dass viele Unternehmen aufgrund der geringeren Ertragschancen sehr anfällig für steigende Zinsprognosen seien. In der ersten Jahreshälfte 2022 seien US-Aktien besonders unter Druck geraten, da die schwachen Gewinne mit der Erwartung über die Verlangsamung des globalen Wachstums und der zunehmenden geopolitischen Unsicherheit einhergegangen seien.Sollten Anleger auf Absolute Return setzen?