Aus rein medizinischer Sicht sind die Experten von Janus Henderson Investors weiterhin sehr optimistisch, was die Entwicklung bei den Impfstoffherstellern angeht. BioNTech und Pfizer hätten als erste reagiert und angekündigt, dass sie eine Vorlaufzeit von etwa drei Monaten benötigen würden, um ihre mRNA-Impfstoffe an neue Varianten anzupassen. Immer mehr Menschen würden Zugang zu Impfungen und Auffrischungsimpfungen erhalten. Die Regierungen müssten nun ihr Möglichstes tun, um diese Vorteile zu bewahren, die Wirtschaft zu unterstützen und ein Umfeld zu schaffen, in dem Verbraucher und Unternehmen zuversichtlich agieren könnten.



Seit Sommer 2020 sei die reale Geldschöpfung in den G7-Staaten (USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Kanada und Japan) stark zurückgegangen. Diese Entwicklung halte an und habe dazu beigetragen, dass die Erwartungen an das Wirtschaftswachstum gesunken seien. Ähnliche Schwächezeichen sehe man bei den Unternehmensgewinnen. Während zu Jahresbeginn 2021 die Gewinn-Heraufstufungen die Herabstufungen überstiegen hätten - was darauf hindeute, dass die Unternehmen im Zuge der Wiedereröffnung der Wirtschaft erfolgreicher gewesen seien als erwartet - habe sich dies im Laufe des Jahres wieder ausgeglichen. Die Experten würden davon ausgehen, dass die Herabstufungen in der ersten Jahreshälfte 2022 weiter zunehmen würden.



Die Inflation habe sich als weitaus nachhaltiger erwiesen als von vielen erwartet und sei höher als prognostiziert. Verschärft worden sei dies durch die Fragilität der globalen Lieferketten. Viele Unternehmen seien gezwungen gewesen, ihr Verhalten zu ändern und ihre Lagerhaltung von "just in time" auf "just in case" umzustellen, um die Kontinuität ihres Geschäftsbetriebs sicherzustellen. Die rasche Ausbreitung der Pandemie habe zur Schließung von Industriebetrieben weltweit geführt, während die von der Regierung verordneten Lockdowns zu einem Rückgang der Verbrauchernachfrage geführt hätten. Nach Aufhebung der Lockdowns habe die Nachfrage jedoch wieder stark angezogen, was die Preise für knappe Produkte oder Materialien in die Höhe getrieben habe - mit entsprechenden Folgen für die Inflation. Dieser Nachfrageanstieg habe sich im Optimismus der Unternehmen widergespiegelt, und der Einkaufsmanagerindex des Verarbeitenden Gewerbes habe sich deutlich von seinen Tiefstständen Mitte April 2020 erholt.



Das Risiko eines stagflationären Umfelds im Jahr 2022 könnte durch das Risiko einer hawkishen Geldpolitik der US-Notenbank (FED) erhöht werden, auch wenn es Anzeichen für eine allgemeine makroökonomische Abkühlung gebe. Die Abflachung der Zinsstrukturkurven von Staatsanleihen, die gemeinhin als Indikator für Wachstumssorgen gelte, dürfte ein Warnhinweis für mögliche politische Fehler sein. Die FED habe deutlich gemacht, dass sie angesichts der steigenden Inflation die monatlichen Anleihekäufe schneller zurückfahren und anschließend die Zinssätze erhöhen wolle. Ein von den USA eingeleiteter Abbau der Konjunkturmaßnahmen würde zumindest darauf hindeuten, dass die Marktliquidität ihren Höhepunkt überschritten habe, was zu einer höheren Marktvolatilität beitragen könnte.



Die Experten von Janus Henderson Investors gehen zwar davon aus, dass sich das Wachstum fortsetzt, wenn auch auf einem niedrigeren Niveau, doch scheint es sinnvoll, das Risiko weiterer wirtschaftlicher Einbrüche aufgrund der Pandemie und das Potenzial für erhebliche Divergenzen auf Aktien- und Sektor-Ebene zu berücksichtigen. Durch das anhaltende Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage infolge der Pandemie und das Risiko fiskal- und geldpolitischer Fehler (und der Inflation) werde sich die Unsicherheit wahrscheinlich noch weiter verstärken. Anleger sollten ein breiteres Instrumentarium für ihr Portfolio in Betracht ziehen.



Dabei sollte man nicht vergessen, dass Strategien, die auf Long-Positionen bei Aktien und Anleihen setzen würden, seit Jahren eine verlässliche Option für Anleger seien. Aber kein Marktparadigma sei von Dauer, und das derzeitige Umfeld könnte sich durchaus als schwieriger herausstellen. Gerade die Faktoren, die die Unsicherheit geschürt hätten, würden möglicherweise bessere Chancen für Long/Short-Strategien bieten, die sowohl steigende als auch fallende Märkte meistern könnten. (13.01.2022/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Für das erste Halbjahr 2022 sind wir etwas vorsichtiger als zu Beginn des Jahres 2021, da verschiedene Faktoren unserer Meinung nach die Märkte und die Wirtschaft etwas belasten, so Robert Schramm-Fuchs, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors.Die wichtigsten Indikatoren würden auf eine Verschlechterung des makroökonomischen Umfelds hindeuten, die Inflation erweise sich als problematisch, und die politischen Entscheidungsträger seien mittlerweile eher hawkish (insbesondere in den USA). Obwohl die meisten großen Indices nach dem Auftauchen von Omikron von ihren Allzeithochs zurückgefallen seien, sei dies noch kein Grund übermäßig optimistisch zu sein.Es sei nicht überraschend gewesen, dass Omikron das Vertrauen beeinträchtigt habe, das die Märkte aufgrund der erfolgreichen Impfstoffentwicklung und Impfkampagne aufgebaut hätten. Die erhöhte Virulenz habe dazu geführt, dass es sich in den Industrieländern schnell zur dominierenden Variante entwickelt habe. Im günstigsten Fall könnte es Omikron ergehen wie einigen anderen Stämmen, die potenziell sehr gefährlich ausgesehen hätten, dann aber still und leise verschwunden seien.