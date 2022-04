Börsenplätze ABOUT YOU-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ABOUT YOU-Aktie:

10,54 EUR -4,18% (25.04.2022, 16:32)



XETRA-Aktienkurs ABOUT YOU-Aktie:

10,32 EUR -6,18% (25.04.2022, 16:18)



ISIN ABOUT YOU-Aktie:

DE000A3CNK42



WKN ABOUT YOU-Aktie:

A3CNK4



Ticker-Symbol ABOUT YOU-Aktie:

YOU



Kurzprofil ABOUT YOU Holding SE:



ABOUT YOU (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) gehört zu den größten digitalen Modeplattformen in Europa. Das Fashion- und Technologieunternehmen bietet Kunden Mode (Damen, Herren, Kinder) aus einem Sortiment von mehr als 2.000 Marken und hat sich zum Ziel gesetzt, das klassische Shopping zu digitalisieren, indem es ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone oder mobilen Endgerät ermöglicht. (25.04.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABOUT YOU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ABOUT YOU Holding SE (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) unter die Lupe.Die ABOUT YOU-Aktie verliere am Montag in Frankfurt 6 Prozent und habe darüber hinaus ein neues Rekordtief bei 10,46 Euro markiert. Damit hätten die Papiere seit Anfang April, als der Kurs zwischenzeitlich die 50-Tage-Linie nach oben übersprungen habe, bereits 25 Prozent an Wert verloren.Operativ hätten die Hamburger zuletzt durchaus mit Erfolgsmeldungen aufwarten können. So sei vergangene Woche nicht nur eine langfristige Zusammenarbeit mit dem deutschen Ökomode-Marktführer Hessnatur, sondern auch die Erweiterung der Kollektion, die ABOUT YOU mit dem Model Lena Gercke vertreibe, bekannt gegeben worden. Außerdem habe das Unternehmen Mitte des Monats eine Plattform für Mode-NFTs gestartet.Für Schlagzeilen habe jüngst auch der Unternehmensgründer und Co-CEO Tarek Müller gesorgt. Gegenüber dem "Hamburger Abendblatt" habe er sein Vorhaben bekräftigt, bis spätestens 2030 die Geschäftsführung von ABOUT YOU abgeben zu wollen. Müller ziehe es laut eigenen Aussagen in die Lokalpolitik, wo er für das Amt der Hamburger Bürgermeisters kandidieren wolle."Der Aktionär" rät Anlegern, bei ABOUT YOU nicht ins fallende Messer zu greifen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link