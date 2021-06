Die Einnahmen aus dem Börsengang plane About You unter anderem für die weitere Internationalisierung zu verwenden. Aktuell seien die Hamburger in 22 europäischen Ländern aktiv. Außerdem solle das Software-as-a-Service-Geschäft weiter ausgebaut werden, das im vergangenen Jahr bereits rund 84 Millionen Euro Umsatz beigesteuert habe.



Mit einem Emissionsvolumen von 842 Millionen Euro sei About You den viertgrößten Börsengang in diesem Jahr in Frankfurt gelandet. Größer seien bislang nur die IPOs des Gebrauchtwagenhändlers Auto1, der Vodafone-Funkturmsparte Vantage Towers und des Software-Unternehmens Suse gewesen.



Mit About You habe ein spannendes deutsches E-Commerce-Unternehmen den Sprung an den Kapitalmarkt geschafft. "Der Aktionär" bleibe in diesem Segment aber bei seiner Empfehlung für den Mitbewerber Zalando. Die Berliner hätten kürzlich das Ziel ausgerufen, über zehn Prozent des europäischen Modemarkts, der auf ein Volumen von 450 Milliarden Euro taxiert werde, für sich gewinnen zu wollen. Damit würde das Unternehmen den für 2021 angepeilten Umsatz von 10,5 Milliarden Euro mehr als vervierfachen, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 16.06.2021)



Kurzprofil About You Holding AG:



About You (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App, neben vielseitiger Inspiration, ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 23 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. (16.06.2021/ac/a/n)



