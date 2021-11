Tradegate-Aktienkurs About You-Aktie:

23,40 EUR +3,54% (18.11.2021, 12:50)



Xetra-Aktienkurs About You-Aktie:

23,40 EUR +1,74% (18.11.2021, 12:31)



ISIN About You-Aktie:

DE000A3CNK42



WKN About You-Aktie:

A3CNK4



Ticker-Symbol About You-Aktie:

YOU



Kurzprofil About You Holding AG:



About You (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App, neben vielseitiger Inspiration, ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 23 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. (18.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - About You-Aktie setzt nach den Kursverlusten seit dem IPO zur Gegenbewegung an - AktienanalyseDie Aktie von About You (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) kannte seit dem Börsengang fast nur eine Richtung: nach unten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Binnen fünf Monaten sei der Kurs von knapp 27 auf zeitweise unter 18 Euro abgesackt. Doch nun setze der Titel zu einer Gegenbewegung an. Auf Wochensicht sei es um mehr als 26 Prozent nach oben gegangen - auf das höchste Niveau seit Anfang Oktober. Für Schub habe die am 30. November anstehende Aufnahme des Online-Modehändlers in die MSCI Global Small Cap Indices gesorgt. Aber auch die Zahlen zum abgelaufenen Quartal seien gut angekommen. Demnach habe About You sein rasantes Wachstumstempo aufrechterhalten - und den Umsatz von Anfang Juni bis Ende August um 53 Prozent auf fast 396 Mio. Euro steigern können. Zu verdanken habe der Konzern das Plus vor allem der Expansion in neue Märkte sowie seinem aufgepeppten Angebot - die Zahl der Kunden habe sich daher um 37 Prozent auf 9,7 Mio. erhöht.Entsprechend zufrieden habe sich Firmenchef Tarek Müller gezeigt: "Wir sehen, dass es sehr gut läuft. Alle Erwartungen erfüllen sich", so der Manager, der auch die im September erhöhte Umsatzprognose bestätigt habe. Demnach traue sich About You im Geschäftsjahr 2021/22 ein Plus von bis zu 52 Prozent auf maximal 1,775 Mrd. Euro zu. Der bereinigte Betriebsverlust solle wegen hoher Investitionen in das Geschäft weiterhin etwa 70 Mio. Euro betragen. Im zweiten Quartal stagnierte er nahezu bei 13,1 Mio. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2021)Börsenplätze About You-Aktie: