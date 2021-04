Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Abbott Laboratories-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Abbott Laboratories-Aktie:

99,34 EUR -4,07% (20.04.2021, 15:34)



NYSE-Aktienkurs Abbott Laboratories-Aktie:

124,53 USD +0,14% (19.04.2021)



ISIN Abbott Laboratories-Aktie:

US0028241000



WKN Abbott Laboratories-Aktie:

850103



Ticker-Symbol Abbott Laboratories-Aktie:

ABL



NYSE-Symbol Abbott Laboratories-Aktie:

ABT



Kurzprofil Abbott Laboratories:



Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) ist ein führendes Unternehmen, das auf dem Sektor der Gesundheitsfürsorge tätig ist. Als führender Hersteller von Pharmazie- und Nahrungsergänzungsprodukten sowie von Klinik- und Laborbedarf entdeckt, erforscht, produziert und vermarktet die Gesellschaft Produkte und Dienstleistungen, die den gesamten Gesundheitsbereich, angefangen bei der Prävention und Diagnose bis hin zur Behandlung, abdecken. (20.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abbott Laboratories-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Gesundheitskonzerns Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Abbott Laboratories habe den Schwung aus dem Schlussquartal 2020 mit ins neue Jahr genommen. Das Geschäft mit Corona-Tests brumme weiter und so seien die Erlöse von Januar bis März im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent auf rund 10,5 Milliarden US-Dollar (rund 8,7 Milliarden Euro) gestiegen. Wechselkursschwankungen herausgerechnet habe das Plus noch knapp 33 Prozent betragen, wie Abbott Laboratories am Dienstag in Abbott Park mitgeteilt habe.Konzernchef Robert Ford habe sich zufrieden gezeigt. Abbott Laboratories sei stark in das Jahr gestartet, habe er laut Mitteilung gesagt. Alle vier Geschäftsbereiche hätten zulegen können. Den Löwenanteil am Umsatzwachstum würden indes die Corona-Tests des Konzerns ausmachen. Mit diesen habe Abbott im vergangenen Quartal - wie schon im vorangehenden Jahresviertel - mehr als zwei Milliarden Dollar erlöst. Ohne die Tests und Währungseffekte gerechnet habe das Umsatzplus konzernweit noch knapp sechs Prozent betragen. Unter dem Strich habe der Konzern seinen Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft mit knapp 1,8 Milliarden Dollar fast verdreifachen können.Analysten hätten indes mit etwas mehr Konzernumsatz gerechnet. Zudem hätten laut Marktteilnehmern die lediglich bestätigten Jahresziele des Vorstands enttäuscht, da das Quartalsergebnis besser als gedacht ausgefallen sei. Die Aktie sei im vorbörslichen Handel um fast vier Prozent abgerutscht.Auf Jahressicht wolle Abbott unverändert sein um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS) aus dem fortgeführten Geschäft um mehr als ein Drittel auf mindestens fünf Dollar steigern. Im ersten Quartal habe der Konzern bei dieser Kennziffer ein Ergebnis von 1,32 Dollar je Aktie erwirtschaftet, das sei mehr als das Doppelte des Vorjahreswertes gewesen.Davon sollten sich allerdings langfristig ausgerichtete Anleger nicht beunruhigen lassen. Der Wert bleibt auf lange Sicht ganz klar interessant, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.04.2021)Mit Material von dpa-AFX