Kurzprofil Abbott Laboratories:



Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) ist ein führendes Unternehmen, das auf dem Sektor der Gesundheitsfürsorge tätig ist. Als führender Hersteller von Pharmazie- und Nahrungsergänzungsprodukten sowie von Klinik- und Laborbedarf entdeckt, erforscht, produziert und vermarktet die Gesellschaft Produkte und Dienstleistungen, die den gesamten Gesundheitsbereich, angefangen bei der Prävention und Diagnose bis hin zur Behandlung, abdecken. (12.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abbott Laboratories-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Gesundheitskonzerns Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) unter die Lupe.Abbott Laboratories gehöre zu den führenden Diagnostik-Anbietern der Welt. Kein Wunder, dass das US-Unternehmen mit einer hohen Innovationskraft an Covid-19-Testlösungen arbeite und versuche, diese im Eiltempo auf den Markt zu bringen. Für ein weiteres Produkt habe die US-Gesundheitsbehörde FDA nun eine Notfallzulassung erteilt. Im Konkreten habe die Behörde dem laborbasierten serologischen AdviseDx SARS-CoV-2 IgM-Test grünes Licht signalisiert. Dieser Antikörper-Test werde fortan auf den Plattformen ARCHITECT und Alinity verwendet.Die Abbott Laboratories-Aktie reagiere mit einem Kursplus auf die Nachricht und notiere nur noch unweit vom Rekordhoch bei 114,20 USD. Ein nachhaltiger Sprung darüber würde ein charttechnisches Kaufsignal bedeuten.Abbott Laboratories verbuche den nächsten Zulassungserfolg in der Corona-Diagnostik. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben und auf neue Kursrekorde setzen. Wie sich der US-Konzern im dritten Quartal geschlagen habe, würden die Zahlen am 21. Oktober zeigen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.10.2020)Börsenplätze Abbott Laboratories-Aktie: