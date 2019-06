Börsenplätze AbbVie-Aktie:



Kurzprofil AbbVie Inc.:



AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE Ticker-Symbol: ABBV) ist ein Pharmaunternehmen mit Sitz in North Chicago im US-Bundesstaat Illinois, das sich v.a. auf Bereiche mit hohem medizinischem Bedarf konzentriert. Zu den wichtigsten Forschungsgebieten gehören Hepatitis C, Krebs, Immun-, Nieren- und Nervenerkrankungen sowie Frauengesundheit. Die erfolgreichsten bereits erhältlichen Produkte sind Humira, AndroGel, Lupron, Creon, Synthroid, Synagis, Kaletra und Norvir. Außerdem befinden sich über 20 weitere Medikamente in Phase II- oder Phase III-Stadien der Zulassung. Sie sollen die Therapie von Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer Endometriose oder Schizophrenie unterstützen. Neben den USA unterhält der Pharmakonzern auch Forschungszentren in Deutschland und China und vertreibt seine Produkte weltweit. (26.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AbbVie-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE Ticker-Symbol: ABBV) unter die Lupe.Der US-Konzern plane die Übernahme vom Botox-Hersteller Allergan, die Investoren würden verschnupft reagieren. Im gestrigen Handel habe die Aktie satte 16,3 Prozent auf 65,70 US-Dollar eingebüßt.AbbVie besitze mit Humira das umsatzstärkste Medikament der Welt, ab 2023 würden die Erlöse durch auslaufende Patente massiv wegzubrechen drohen. In Europa seien bereits erste Biosimilars, also "Humira-Kopien", zugelassen. Das bekomme AbbVie zu spüren. Strategisch sinnvolle Übernahmen würden Sinn machen, die Pipeline hinter dem Top-Seller zu stärken. Doch mit dem Angebot für Allergan habe wohl kaum jemand gerechnet, AbbVie habe die Investoren mit der Offerte von 63 Milliarden Dollar (39 Milliarden Dollar davon Cash) für den Botox-Hersteller auf dem falschen Fuß erwischt.Denn Allergan selbst (das lasse sich an der Kursentwicklung der letzten Jahre ablesen) agiere in einem schwierigen Fahrwasser. Hinter dem Blockbuster Botox dünne sich die Pipeline schnell aus. Für 2019 würden die bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführten Analysten bei Allergan einen Umsatz von 15,3 Milliarden Dollar erwarten, 2022 solle dieser lediglich moderat auf 16,5 Milliarden Dollar steigen. Hinzu komme die erwartete Nettoverschuldung per Ende 2019 von etwa 18,9 Milliarden Dollar.Anleger, die der Short-Empfehlung des "Aktionär" vom Ausgabe 07/2019 gefolgt sind, sollten nun 50 Prozent der Position glattstellen und die gut 60 Prozent Gewinn einstreichen, so Michel Doepke. Die restliche Position werde mit einem Stopp bei 1,70 Euro nach unten abgesichert. (Analyse vom 26.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link