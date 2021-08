XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

21,94 EUR +4,48% (13.08.2021, 16:28)



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

22,00 EUR +4,17% (13.08.2021, 16:42)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (13.08.2021/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Votum für die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).In H1/2021 habe die Aareal Bank eine mehr als Verfünffachung des Betriebsergebnisses auf EUR 73 Mio. (+462%) nach EUR 13 Mio. im Vorjahreszeitraum generiert. Der Immobilienfinanzierer habe in H1 von klar geringeren Risikovorsorgekosten und einem dynamischen Wachstum des Zinsüberschusses profitiert. Im Gegensatz zum Covid-belasteten Vorjahreszeitraum habe die Aareal Bank in der Berichtsperiode eine erhebliche Verbesserung des Betriebsergebnisses erwirtschaften können. Die Managementprognose für das laufende Geschäftsjahr sei unter der Berücksichtigung einer erhöhten Steuerquote in einer Spanne von 50% bis 60% vom Vorstand der Aareal Bank bestätigt worden.Michael Seufert, Analyst der Nord LB, stuft die Aareal Bank-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten" ein. Das Kursziel werde von EUR 23,00 auf EUR 22,00 gesenkt. (Analyse vom 13.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: