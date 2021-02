Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (11.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Nachdem die Aareal Bank vor drei Wochen eine zweite Gewinnwarnung abgesetzt habe, trete nun erneut Großinvestor Petrus Advisers auf den Plan. Die Neuausrichtungs-Strategie gehe dem Hedgefonds, der zwischen acht und zehn Prozent halte, nicht weit genug, berichtet Reuters. Die Aktie goutiere diesen Vorstoß mit einem Plus von 0,8 Prozent.Konkret habe Petrus-Chef Klaus Umek in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an das Unternehmen eine baldige Abspaltung der Software-Tochter Aareon gefordert. Im ersten Halbjahr 2021 oder spätestens im ersten Quartal 2022 sollte ein Spin-off an die Aktionäre erfolgen. Solange Aareon Teil einer regulierten Bank sei, werde der tatsächliche Wert der Software-Tochter die Investoren nicht erreichen, berichtet Reuters.Petrus habe zudem Druck bei der Suche nach einem neuen Vorstandschef gemacht. Bankchef Hermann Merkens habe das Amt im November aus gesundheitlichen Gründen für drei bis vier Monate abgegeben - derzeit führt Finanzchef Marc Heß interimistisch das Unternehmen."Aktionäre tappen noch immer völlig im Dunkeln", habe Umek in dem Brief geschrieben. "Wir fordern, dass Sie sofort Klarheit bezüglich der zukünftigen Führung von Aareal schaffen und dass eine externe Besetzung priorisiert wird." Die Aareal Bank habe sich zu dem Brief nicht äußern wollen.Immerhin: Für das laufende Jahr gehe der Immobilienfinanzierer von einer wirtschaftlichen Erholung aus und rechne mit einem "deutlich positiven Betriebsergebnis". 2023 solle dies dann eine Größenordnung von 300 Millionen Euro erreichen. Die Bilanz des vergangenen Jahres und Details zur neuen Strategie habe die Bank am 24. Februar vorgestellt.Auch wenn die Aareal-Bank-Aktie heute zulegen könne - solange ein Großteil der Menschen nicht immun gegen Corona sei, dürfte die Wiesbadener Bank Problem im Kerngeschäft haben. Auch charttechnisch sei das Bild eingetrübt. Ein Überspringen des Widerstands bei 19,50 Euro wäre ein Einstiegssignal für (kurzfristig ausgerichtete) Trader. Investierte Anleger würden dabei bleiben und sich in den 24. Februar in ihren persönlichen Finanzkalender eintragen. Ganz wichtig: Der Stopp liegt bei 15,00 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Aareal Bank-Aktie. (Analyse vom 11.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link