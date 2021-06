Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

20,20 EUR +0,20% (07.06.2021, 09:48)



XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

20,16 EUR 0,00% (07.06.2021, 09:43)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



NASDAQ OTC-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (07.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Die Aareal Bank stehe seit Jahren unter der Beobachtung der aktivistischen Fonds Petrus Advisers und Teleios. Diese hätten oft Druck aufgebaut, bis das Management den Forderungen nach einiger Zeit nachgegeben habe. Der Kurs der Papiere habe davon meistens profitieren können und somit auch die Minderheitsaktionäre. Aktuell sehe es nach der jüngsten Revolte an der Hauptversammlung allerdings anders aus. Charttechnisch stehe der Titel vor einer wichtigen Richtungsentscheidung, einzig die Dividende erscheine attraktiv.Es komme nicht oft vor, dass viele Aktionäre dem Aufsichtsrat und Vorstand eines Unternehmens die Gefolgschaft verweigern würden. Die Hauptversammlung der Aareal Bank, die schon am 18. Mai stattgefunden habe, sei allerdings ein Beispiel dafür gewesen: Die Vorsitzende des Kontrollgremiums, Marija Korsch, hätten nur rund 68 Prozent der Anwesenden entlastet. Solche Ergebnisse kenne man in der Finanzbranche sonst nur von der Deutschen Bank. Dort sei es aber auch etwas her, als 2015 die beiden Deutsche-Bank-Co-Chefs Jürgen Fitschen und Anshu Jain ein ähnlich miserables Ergebnis eingefahren hätten mit gut 60 Prozent. Wenige Wochen später seien sie zurückgetreten.Auch Teleios und Petrus würden fordern, dass sich Korsch zurückziehe. Insgesamt sei der Aufsichtsrat nun stark angeschlagen, viele Aktionäre hätten sich am neuen Vergütungssystem für die Führung gestört. Operativ klaffe ebenfalls eine Lücke. Denn ein Nachfolger für den krankheitsbedingt zurückgetretenen CEO Hermann Merkens gebe es immer noch nicht. Auch das Geschäft werfe weiter Fragen auf.Die Aareal Bank sei seit Längerem stärker in der Finanzierung von Hotels engagiert als Wettbewerber wie die Deutsche Pfandbriefbank. Seit der Pandemie sei das aber ein großer Nachteil. Denn nach mehr als einem halben Jahr würden nun erstmals wieder viele Hotels öffnen, Projekte in Deutschland hätten auf Eis gelegt. Die Branche dürfte stärker durch Insolvenzen und Zahlungsausfällen gefährdet sein, als andere Wirtschaftssegmente. Die Aareal Bank sei aber ausgerechnet dort exponiert.Das Umfeld für die Aareal Bank bleibe schwierig, wobei sich durch die Lockerungen die Aussichten im Segment Hotels aufhellen könnten. Belastend könnten kurzfristig die Personalien an der Führungsspitze wirken. Bei Ausschüttungen könnte das Papier aber ein Comeback feiern.Kurzfristig zähle jedoch, ob die GD200 bei 18,96 Euro diese Woche falle, oder die Aktie drehe und auch die GD100 bei 20,69 Euro wieder überwinde.Investierte Anleger bleiben dabei und beachten den Stopp bei 17,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Ein Neueinstieg drängt sich derzeit nicht auf. (Analyse vom 07.06.2021)Mit Material von dpa-AFX