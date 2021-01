Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Der Immobilienfinanzierer habe am vergangenen Sonntag eine Gewinnwarnung vermeldet, nachdem bereits im November der Ausblick für 2020 gekappt worden sei. Anfängliche Verluste habe die Aareal Bank-Aktie aber im Laufe des Tages mehr als wettmachen können, der Kurs habe mehr als sieben Prozent im Plus geschlossen. Verrückte Welt? Nein, für die Freude der Anleger gab es einen Grund."Die Aareal Bank Gruppe wird das Geschäftsjahr 2020 nach heutigem Erkenntnisstand mit einem negativen Konzernbetriebsergebnis in zweistelliger Millionenhöhe abschließen", habe die Bank in einer Ad-hoc-Meldung am Sonntagabend mitgeteilt und auf "gegenüber den ursprünglichen Erwartungen erhöhte Risikovorsorge" verwiesen. So sei innerhalb von wenigen Wochen aus einem Gewinn im zweistelligen Millionenbereich (Stand November), eine Verlusterwartung in derselben Größenordnung geworden. Der Grund sei der anhaltende Lockdown - nicht nur in Deutschland.Allerdings rechne das Management im laufenden Jahr wieder damit, "ein deutlich positives Betriebsergebnis" erzielen zu können. Da zudem die Kapitalausstattung der Bank überdurchschnittlich gut sei, solle für 2020 eine Dividende von 1,50 Euro gezahlt werden - unter dem Vorbehalt der Ausschüttungsauflagen der Aufsicht. Bisher habe der Konsens der Analysten nur 0,40 Euro betragen. Kein Wunder, dass Anleger gejubelt hätten.Der MDAX-Konzern habe zudem erste Ergebnisse einer strategischen Überprüfung vorgelegt. Mehr Details dazu wolle man am 24. Februar mit der Veröffentlichung der Jahreszahlen präsentieren. Im Jahr 2023 möchte das Management demnach ein Konzernbetriebsergebnis von 300 Mio. Euro erreichen, sofern die Pandemie überwunden sei. Das entspräche einer Rendite von acht Prozent auf das Eigenkapital. Die Aufwandsquoten im Kernsegment sollten außerdem auf 40 Prozent sinken. Zuletzt seien es noch rund 56 Prozent gewesen.Solange der Lockdown anhalte und ein Großteil der Bevölkerung nicht immun gegen das Virus sei, dürfte es deutliche Bremsspuren im Kerngeschäft der Aareal Bank geben. Die angekündigte Dividendenzahlung ist positiv zu werten, von einem Neueinstieg sollten Anleger aber vorerst absehen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link