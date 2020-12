Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (03.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Einstieg in die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).Der Ton bei der Aareal Bank werde immer rauer, der Hedgefonds Petrus Advisers greife jetzt auch die Vergütung der Führungskräfte an. Zudem fordere der Fonds eine Verkleinerung des Vorstands. Für Aktionäre seien das positive Signale.Das Vorstandsgremium sei aus Sicht von Petrus zu groß und zu üppig bezahlt. Außerdem fordere der Londoner Investor, dass sich der Aufsichtsrat "sofort" um Alternativen für eine Nachfolge des erkrankten Vorstandschefs Hermann Merkens kümmere. "Wir sind besorgt, dass eine längere Krankheit das Führungsvakuum bei Aareal weiter erhöhen würde", argumentiere der Hedgefonds in einem Schreiben, das der Investor am 30. November veröffentlicht habe und aus dem das "Handelsblatt" zitiert habe.Es sei wohl die Vergütung, die dem Hedgefonds am meisten ein Dorn im Auge sei. "Trotz immer tiefer einbrechender Ergebnisse wurde dem - mit sechs Mitgliedern - evident überdimensionierten Vorstand von Ihnen immer frecher der Hals vollgestopft", heiße es in dem Brief an die Aufsichtsratsvorsitzende Marija Korsch.Rechne man die ausgezahlte Vergütung, Nebenleistungen sowie Pensionsansprüche zusammen, hätten die sechs Vorstandsmitglieder im Jahr 2019 laut Petrus 19 Millionen Euro erhalten - was 13 Prozent des Nettogewinns der Aareal Bank im gleichen Jahr entsprochen habe. Im Vergleich zur Deutschen Pfandbriefbank sei die Kompensation für 2019 um vier- bis fünfmal höher gewesen, kritisiere Petrus Advisers. Der Münchener Wettbewerber leiste sich nur vier Vorstandsmitglieder, die weniger verdienen würden als ihre Kollegen bei der Aareal Bank.Die Aareal Bank verweise darauf, dass die Angemessenheit der Vergütung regelmäßig vom Aufsichtsrat "auch mit Unterstützung externer Expertise überprüft werde". Grundsätzlich sei die Entlohnung von Topmanagern ein Dauerthema. Für Aktionäre könnte der Druck des Hedgefonds mittelfristig in höheren Kursen resultieren. Die Aktie habe im November bereits eine Rally hingelegt und die Marke von 20 Euro zurückerobert. Diese gelte es in den nächsten Tagen zu halten.Fabian Strebin von "Der Aktionär" rät zum Einstieg, denn 2021 könnte auch wieder eine Dividenden gezahlt werden. Ein Stopp sollte bei 13,50 Euro platziert werden. (Analyse vom 03.12.2020)Mit Material von dpa-AFX