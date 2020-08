XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

18,88 EUR +0,64% (25.08.2020, 16:55)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (25.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Die Ratingagentur Moody’s sehe einer Studie zufolge erhebliche Risiken bei deutschen Bankinstituten in der gewerblichen Immobilienfinanzierung. Das treffe v.a. auf die klassischen Finanzierer wie Aareal Bank und Deutsche Pfandbriefbank zu, so die Einschätzung der Ratingagentur. Die höheren Ausfallrisiken und Werteinbußen bei den Sicherheiten im Kreditgeschäft habe Moody’s jüngst unter die Lupe genommen. Dabei habe der Schwerpunkt auf der Baufinanzierung gelegen. Die fortwährende wirtschaftliche Schwäche durch die Corona-Krise werde schon bald die Auswirkungen auf die Bankbilanzen haben, so Moody’s-Analystin Christina Holthaus.Zuletzt habe die Aareal Bank die Märkte noch mit positiven Zahlen zum zweiten Quartal überrascht - trotz einer deutlich erhöhten Risikovorsorge. Hier würden allerdings erhebliche Belastungen bei den großen Hotelfinanzierungen des Wiesbadener Finanzinstituts und das hohe Engagement in Italien schlummern, so Moody’s.Mit dem anteiligen Verkauf der IT-Tochter Aareon habe sich die Aareal Bank mehr Luft verschafft. Die kommenden Quartalsberichte dürften mehr Klarheit über eventuelle Kreditausfälle bringen. Investierte Anleger könnten investiert bleiben, sollten jedoch den Stoppkurs bei 13,50 Euro beachten, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.08.2020)Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:18,96 EUR +1,94% (25.08.2020, 17:08)