Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

22,86 EUR +0,18% (21.04.2021, 09:06)



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

22,96 EUR +0,61% (21.04.2021, 09:13)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (21.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Lange habe es Vermutungen und Gerüchte gegeben, nun sei es fakt: Der erkrankte Aareal-Bank-CEO Hermann Merkens komme nicht wieder zurück. Das habe die Bank gestern Abend mitgeteilt. Interessant sei auch eine weitere Aussage, die die Aufsichtsratsvorsitzende Marija Korsch gemacht habe. Die Aktie verliere mit dem Marktrend, hingegen nicht so stark wie andere Finanztitel.Der Vorstandsvorsitzende der Aareal Bank AG, Hermann Merkens, habe die Aufsichtsratsvorsitzende Marija Korsch heute davon unterrichtet, dass er entgegen der ursprünglichen Erwartung seine Aufgaben als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands aus ärztlicher Sicht auf absehbare Zeit nicht wieder aufnehmen könne. Das schreibe die Aareal Bank in einer Ad-hoc-Meldung. Merkens habe seit November 2020 nicht mehr die Geschäfte geführt und sei durch seine Vorstandskollegen Marc Heß und Thomas Ortmanns vertreten worden.Der Großinvestor und aktivistische Fonds Petrus Advisers habe schon vor Monaten gefordert, dass Merkens ersetzt werden müsse, um kein Führungsvakuum entstehen zu lassen. Die Aareal Bank habe offenbar im Hintergrund nach alternativen Geschäftsführern gesucht, was auch zuletzt angedeutet worden sei. Korsch habe in der Ad-hoc-Meldung von gestern weiter mitgeteilt: "Zugleich sind wir zuversichtlich, den vorsorglich eingeleiteten Prozess der Nachfolgesuche, im Rahmen dessen wir in den zurückliegenden Wochen sehr vielversprechende Gespräche geführt haben, zügig vorantreiben zu können."Außerdem werde sich der Aufsichtsrat mit der Größe und Zusammensetzung des Vorstandes insgesamt befassen. Auch das sei von Petrus bereits vergangenes Jahr kritisiert worden. Dabei sei dem Hedgefonds vor allem die angeblich üppige Bezahlung ein Dorn im Auge gewesen. Zusammenfassend lasse sich sagen, dass die Aareal Bank dem Druck von Petrus in vielen Punkten immer mehr nachgebe. Darunter seien mehrere vernünftige Anstöße, die auch den anderen Aareal Bank-Aktionen nützen sollten.Anleger bleiben dabei und beachten den Stopp bei 16,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link