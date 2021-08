Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist.



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (25.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Im laufenden Jahr sei beim Thema Dividenden für Anleger wieder mehr geboten. Spannend werde es vor allem bei europäischen Banken, die ab September wieder frei nach ihren Wünschen Ausschüttungen vornehmen könnten. In Deutschland richte sich der Blick auf die gewerblichen Immobilienfinanzierer. DER AKTIONÄR nehme die Aareal Bank und die Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900) genauer unter die Lupe.Bei der Aareal Bank bleibe das Geschäft mit dem auf Hotelfinanzierungen ausgerichteten Kreditportfolio schwierig. Neue Einschränkungen im Herbst wegen der Pandemie könnten die Erholung ausbremsen. Das laufende KGV wirke mit rund 23 dann auch teuer. Die Pfandbriefbank, die weniger im Bereich Hotels, sondern eher bei Büroimmobilien engagiert sei, werde aktuell mit 9 gehandelt.Auch die Prognosen für das kommende Jahr lägen bei 9, die Aareal solle immer hin auf 11 kommen. Was die Kurs-Buchwert-Verhältnisse angehe, würden beide Aktien mit einem Abschlag zu den europäischen Großbanken gehandelt. Statt im Schnitt 0,7 würden sie 0,4 (Pfandbriefbank) bzw. 0,5 (Aareal Bank) aufweisen. Der Markt nehme das Geschäftsmodell der Institute als riskanter und weniger diversifiziert wahr und berechne das mit ein.Die Analysten sähen bei der Pfandbriefbank fast 25 Prozent Potenzial und würden ein Kursziel von 11,74 Euro ausgeben. Von neun Experten würde niemand aktuell verkaufen und sieben würden zum Einstieg raten. Bei der Aareal Bank sehe das Bild etwas anders aus: Das aktuelle Kursziel von 22,48 Euro sei fast erreicht und von den 13 Analysten würden nun drei aussteigen. Jeweils fünf würden zum Kauf raten oder dabeibleiben.Die Aktie der Pfandbriefbank wirke aktuell attraktiver: Die Bewertung sei günstiger als bei der Aareal Bank und auch der Chart sehe ansprechender aus. Wer weiterhin auf einen Turnaround bei der Aareal Bank setze und die hohe Ausschüttung mitnehmen möchte, könne sich einen Einstieg überlegen. Hoffnungsträger bleibe dort auch die IT-Tochter Aareon. Komme es aufgrund der Pandemie im Winter wieder zu Beschränkungen, dürfte es aber erst im Frühjahr zu einem Rebound der Aktie kommen.Wer bereits investiert ist, beachtet den Stopp bei 17,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Die Pfandbriefbank dürfte im laufenden Jahr ebenfalls auf eine ordentliche Ausschüttungsrendite kommen und die Perspektiven seien gut. Hier werde ein Stopp bei 6,30 Euro gesetzt. (Analyse vom 25.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link