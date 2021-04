XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

23,06 EUR +0,87% (22.04.2021, 11:42)



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

23,14 EUR +1,05% (22.04.2021, 11:56)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (22.04.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) weiterhin mit "verkaufen" ein.Im Rahmen einer Pressemitteilung vom 20.04.2021 habe Aareal Bank bekannt gegeben, dass der bereits seit November letzten Jahres wegen Krankheit ausfallende Vorstandsvorsitzende Hermann Merkens nun der Bank mitgeteilt habe, dass er seine Position zum 30.04.2021 niederlegen werde. In der Zeit seiner Abwesenheit seien seine Pflichten durch die Vorstandsmitglieder Marc Heß und Thomas Ortmanns wahrgenommen worden. Nachdem Herr Merkens im November 2020 seine Abwesenheit für drei bis vier Monate verkündet habe, habe die zwischenzeitliche Verlängerung auf unbestimmte Zeit zu einer gewissen Unsicherheit geführt, die nun durch eine schnelle Bestimmung der Nachfolge aus dem Weg geräumt werden könne.Die Aufsichtsratsvorsitzende habe bekannt gegeben, dass bereits im Vorfeld der Bekanntmachung vorsorglich der Prozess der Suche eines Nachfolgers für den CEO gestartet worden sei. Im Rahmen der Jahrespressekonferenz im Februar 2021 habe das Unternehmen angekündigt, dass eine Restrukturierung und ggf. Verkleinerung des Vorstandes der Bank angestrebt werde. Dies sei gekommen, nachdem sich besonders der Großaktionär Petrus Adviser über die Größe und die Gehälter des Vorstandes der Bank, in einer Zeit, in der die Bank u.a. aufgrund der Pandemie deutlich negative Quartalsergebnisse verkündet habe, beschwert habe.Vor dem Hintergrund der anhaltenden Kritik durch den Großaktionär halte der Analyst eine baldige Klarstellung über die zukünftige Struktur und Besetzung der Unternehmensführung für wichtig. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das erste Quartal 2021 sei für den 12.05. geplant. Der Analyst lasse seine Prognosen (EPS 2021e: 1,07 Euro; DPS 2021e: 1,20 Euro; EPS 2022e: 2,36 Euro; DPS 2022e: 1,60 Euro) vorerst unverändert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: