Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (08.02.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktie: Gute Long-Chancen - ChartanalyseSeit grob Februar 2016 beherrscht das Kursgeschehen der Aareal Bank-Aktie (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) wieder ein deutlicher Aufwärtstrendkanal und konnte von den Verlaufstiefs bei 21,51 Euro auf ein bisheriges Jahreshoch bei 38,95 Euro aufwärts führen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit Dezember dieses Jahres sei jedoch eine deutliche Abkühlung zu erkennen, die noch einen letzten Ausreißer auf die Jahreshochs zur Folge gehabt habe. Auf der Unterseite habe sich eine Unterstützungszone um 35,75 Euro breit gemacht, wo sich auch derzeit der gleitende Durchschnitt EMA 50 aufhalte. Scheinbar müsse das Wertpapier der Aareal Bank zunächst noch mal tief Luft holen, ehe sich die Kursnotierungen der Bank weiter zu den Jahreshochs aus 2015 in Bewegung setzen würden. Da das Niveau um 35,75 Euro vehement von Käufern verteidigt wird, kann spekulativ sogar ein direktes Long-Investment gewagt werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 08.02.2017)Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:35,675 EUR -1,35% (08.02.2017, 15:52)Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:35,743 EUR -1,25% (08.02.2017, 16:02)