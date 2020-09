Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

18,08 EUR +0,67% (04.09.2020, 15:36)



XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

18,10 EUR +0,89% (04.09.2020, 15:37)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (04.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Die Deutsche Börse AG habe am Donnerstagabend das Ergebnis ihrer turnusmäßigen Index-Überprüfung bekanntgegeben. Im Leitindex DAX gebe es zwar keine Änderungen bei der Index-Zusammensetzung, wohl aber in der zweiten und dritten Reihe. Davon sei auch die Aareal Bank betroffen.Das Papier des Wiesbadener Immobilenfinanzierers steige nach der aktuellen Überprüfung durch die Deutsche Börse AF aus dem MDAX ab und werde künftig im Small-Cap-Index SDAX gehandelt. Die Aareal Bank teile dieses Schicksal mit RTL Group, die ebenfalls absteige. Im Gegenzug würden SHOP APOTHEKE und Wacker Chemie in den MDAX aufrücken.Die Umsetzung der Änderungen erfolgt zum Montag, 21. September. Wichtig sind diese vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgestellt werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Am Freitag reagiert die Aareal-Bank-Aktie jedoch kaum auf den Abstieg aus dem MDAX und notiert nahezu unverändert im Mittelfeld des Index.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: