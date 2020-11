Kursziel

Aareal Bank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 15,00 Verkaufen Independent Research Jan Lennertz 16.11.2020 18,00 Hold Deutsche Bank Mengxian Su 13.11.2020 14,50 Reduce Kepler Cheuvreux Tobias Lukesch 13.11.2020 17,50 Halten Nord LB Michael Seufert 12.11.2020 19,00 Kaufen DZ BANK Markus Mischker 12.11.2020 27,20 Buy Warburg Research Andreas Pläsier 12.11.2020

19,75 EUR +0,56% (24.11.2020, 08:09)



19,71 EUR +3,68% (23.11.2020)



DE0005408116



540811



ARL



AAALF



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (24.11.2020/ac/a/d)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 27,20 oder 14,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Aareal Bank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Aareal Bank AG hat am 12. November 2020 die Zahlen für das dritte Quartal 2020 bekannt gegeben. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 12. November zu entnehmen ist, dämpfe die Sorge um mögliche Kreditausfälle durch die Corona-Krise die Gewinnerwartungen des Immobilienfinanzierers. Der Betriebsgewinn dürfte in diesem Jahr lediglich einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag erreichen. Im August sei der Vorstand noch von einem mittleren bis oberen zweistelligen Millionenbetrag ausgegangen. Analysten hätten zuletzt mit rund 71 Mio. Euro gerechnet.Doch im dritten Quartal habe die Aareal Bank weitere 61 Mio. Euro für gefährdete Kredite zurückgelegt. Damit habe sie in diesem Jahr schon 167 Mio. Euro in die Risikovorsorge gesteckt, gut dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Der Betriebsgewinn sei im dritten Quartal im Jahresvergleich um 83% auf 11 Mio. Euro abgesackt. Unter dem Strich sei auf die Aktionäre ein Verlust von 4 Mio. Euro entfallen, nach einem Gewinn von 35 Mio. im Vorjahreszeitraum. Damit habe die Bank im abgelaufenen Quartal durchweg die Erwartungen von Analysten verfehlt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Aareal Bank-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Andreas Pläsier, sie in einer Analyse vom 12.11.2020 weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde bei 27,20 Euro belassen. Das dritte Quartal des Immobilienfinanzierers habe seine Erwartungen, nicht jedoch die Konsensschätzungen übertroffen, so Pläsier. Angesichts der starken Kapitallage bleibe es jedoch bei der Kaufempfehlung.Die niedrigste Kursprognose für die Aareal Bank-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux und liegt bei 14,50 EUR. Analyst Tobias Lukesch hat den Titel in einer Analyse vom 13.11.2020 nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Quartalszahlen auf "reduce" belassen. Die aktuelle Bewertung der Aktien des Immobilienfinanzierers reflektiere gestiegene Risiken, welche die Kapitalausstattung belasten dürften, so der Analyst.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Aareal Bank-Aktie auf einen Blick: