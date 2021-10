Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (08.10.2021/ac/a/nw)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Paukenschlag bei der Aareal Bank. Wie "Der Aktionär" gestern berichtet habe, liege dem Vorstand ein Übernahmeangebot einer Gruppe von Finanzinvestoren vor. Als Folge auf eine Ad-hoc-Meldung der Bank sei der Kurs gestern deutlich in die Höhe geschossen und notiere nun auf seinem Vor-Corona-Niveau. "Der Aktionär" erkläre, was das für Anleger bedeute.Die Aareal Bank habe im laufenden Jahr nur etwa zehn Prozent zulegen können und sei damit hinter dem EURO-STOXX-Banks-Index, der mehr als 30 Prozent geschafft habe, zurückgeblieben. Bis gestern. In der Spitze sei die Aktie um mehr als 27 Prozent in die Höhe geschossen und habe bei etwa 20 Prozent im Plus geschlossen. Damit sei das Niveau, das die Aktie vor dem Coronacrash im Frühjahr 2020 markiert habe, fast wieder erreicht.Eine Gruppe von Finanzinvestoren unter Führung von Centerbridge und TowerBrook sowie Advent biete 29,00 Euro, was 35 Prozent mehr als der volumengewichtete Durchschnittskurs der letzten drei Monate sei. Ziel könnte es sein, den Konzern von der Börse zu nehmen. Gerade Advent habe bereits im letzten Jahr mit dem Management der Aareal über eine Mehrheitsbeteiligung an der IT-Tochter Aareon verhandelt. Am Ende habe der Vorstand 30 Prozent an den Finanzinvestor verkauft. Interesse an einer Übernahme beziehungsweise einem Delisting dürften auch andere Investoren haben.Hintergrund der Offerte könnte auch sein, dass man Aareon aus dem Konzern herauslösen wolle, auch wenn das nicht zuletzt aus regulatorischen Gründen schwierig werden könnte. Die Bank selbst habe gestern in der Ad-hoc-Meldung geschrieben: "Die Finanzinvestoren nehmen derzeit Einsicht in Geschäftsunterlagen der Aareal Bank. Ob die Gespräche zu einer Transaktion oder einem Angebot an die Aktionäre der Aareal Bank führen, ist derzeit ungewiss.""Der Aktionär" habe die Aktien des Immobilienfinanzierers im August letzten Jahres empfohlen. Mittlerweile belaufe sich das Kursplus auf etwa 55 Prozent. Da die Notierung nun fast auf dem von den Finanzinvestoren gebotenen Niveau liegt, ist ein Neueinstig nicht angezeigt, so Fabian Strebin. Charttechnisch käme der nächste Widerstand erst bei über 30,00 Euro in Sicht. (Analyse vom 08.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link