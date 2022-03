Börsenplätze AXA-Aktie:



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (25.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - AXA: Widerstandsbereich voraus - ChartanalyseAusgehend vom bisherigen Jahrestief bei 20,99 EUR hat die Aktie von AXA (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) in der V-förmigen März-Erholung rund 25% an Wert gewonnen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Spitze seien die Papiere dabei am Dienstag bis auf 26,27 EUR gestiegen, seien jedoch per Tagesschluss wieder unter die 100-Tage-Linie bei 26,10 EUR zurückgefallen. Der GD100 habe den Kursen auch zur Wochenmitte den Weg versperrt, weshalb die Notierungen nach unten gedreht seien und gestern zu einem Pullback auf das Vor-Corona-Top bei 25,62 EUR angesetzt hätten. Angesichts des starken Laufs in den vorangegangenen Handelstagen passe die aktuelle Konsolidierungsphase aber durchaus ins Chartbild.Ausblick: Neben der mittelfristigen Trendlinie wirke auf der Oberseite auch die Juli-Aufwärtstrendgerade bremsend. Zudem würden sich mit dem November-Hoch bei 26,31 EUR, der 50-Tage-Linie bei 26,37 EUR und dem Januar-Tief bei 26,42 EUR weitere Hürden finden.Das Long-Szenario: Gelinge den Kursen der Sprung über den 0,32 EUR breiten Widerstandsbereich, könnte der volumenarme Raum einen Anstieg bis 27,40 EUR möglich machen. Aus charttechnischer Sicht wäre dabei sogar ein Hochlauf zum 2018er Top bei 27,69 EUR denkbar, bevor das bisherige Jahreshoch bei 29,09 EUR in den Fokus rücken würde. Darüber könnten die Notierungen auf den höchsten Stand seit Ende 2007 steigen, was auch im großen Chartbild zu neuen Long-Impulsen führen dürfte.Darunter dürfte dann die offene Kurslücke vom 14. März ein Thema werden. Dieses Gap wäre bei 24,10 EUR geschlossen, weshalb eine solche Bewegung mit einem Test des Mai-Tops bei 24,16 EUR einhergehen würde. Sollte sich die Abwärtsbewegung anschließend fortsetzen - wodurch der Trendwechsel am GD200 bestätigt werden könnte -, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung der nächsten Volumenspitze bei 23,70 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 25.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link