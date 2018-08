Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (10.08.2018/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Versicherungskonzerns AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).Insgesamt habe die operative Entwicklung des französischen Unternehmens im ersten Halbjahr 2018 überzeugen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Ergebnisse würden zeigen, dass sich AXA derzeit komfortabel im Rahmen der finanziellen Zielsetzung der Strategie "Ambition 2020" befinde. Rießelmann habe seine EPS-Prognosen für 2018 und 2019 angepasst. Das Kurspotenzial der AXA-Aktie sei aus seiner Sicht im Hinblick auf die Risiken in Zusammenhang mit der XL Group-Übernahme derzeit trotz einer attraktiven Bewertung nur moderat.Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die AXA-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 25 Euro bekräftigt. (Analyse vom 10.08.2018)Börsenplätze AXA-Aktie:Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:21,895 EUR -1,68% (10.08.2018, 13:50)