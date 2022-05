Börsenplätze AXA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AXA-Aktie:

22,66 EUR -3,72% (06.05.2022, 12:27)



Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

22,665 EUR -2,03% (06.05.2022, 12:13)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext Paris-Symbol AXA-Aktie:

CS



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (06.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.AXAs Q1 Update zum Umsatzwachstum und der Solvenzquote habe weitgehend den Markterwartungen entsprochen. Der Versicherer habe seine Umsätze um ca. 2% of EUR 31,3 Mrd. steigern können, was exakt den Markterwartungen entsprochen habe. In der Schaden- und Unfallversicherung sei der Wachstumstreiber weiterhin vor allem der Preiseffekt im gewerblichen Versicherungsgeschäft gewesen, während dieser teilweise durch eine aktive Reduzierung des Naturkatastrophen Risikos bei AXA XL kompensiert worden sei. Die Krankenversicherung habe ein starkes Wachstum von 4% verbuchen können, welches weitgehend den Trends aus dem Vorjahr entspreche. In der Leben-Sparte habe es einen Rückgang der Umsätze in Höhe von 2% gegeben aufgrund des traditionellen Lebensversicherungsgeschäfts, welches vom Management zurückgeschraubt werde. Wachstum habe jedoch bei attraktiveren, weniger kapitalintensiven Produkten verzeichnet werden können.Die Solvabilitätsquote habe Ende März 2022 bei 224% gelegen und damit um 7 Punkte höher als zu Jahresende 2021. Unterstützung sei vor allem von höheren Zinssätzen und der Nettoemission von Schuldentiteln gekommen, während höhere Inflationserwartungen, niedrigere Aktienmärkte und eine höhere Marktvolatilität den Anstieg etwas kompensiert hätten.Aufgrund des russischen Krieges in der Ukraine sei es noch zu früh, eine genaue Prognose der Effekte abzugeben, aber das Unternehmen schätze, dass die versicherungstechnischen Verluste aus der Krise einem mittelgroßen Naturkatastrophen Ereignis entsprechen könnten. Zuvor sei ein Exposure von EUR 50 Mio. zu russischen Anleihen, EUR 144 Mio. zu Nord Stream 1 und Versicherungen für politische Risiken mit potenziellen Schäden in Höhe von EUR 180 Mio. für Russland und EUR 130 Mio. für die Ukraine kommuniziert worden.Unsere letzte Empfehlung lautet "Kauf", so Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, zur AXA-Aktie. (Analyse vom 06.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity