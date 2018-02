Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:

Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (05.02.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse der DZ BANK:Der französische Versicherungskonzern AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist einer der international führenden Versicherer und Finanzdienstleister, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Geschäft mit Lebensversicherungen (Leben und Sparen) steuere den überwiegenden Teil zum Konzernumsatz bei. In den ersten neun Monaten 2017 hätten die Gesamtumsätze bei 75,4 Mrd. Euro gelegen. Auf vergleichbarer Basis habe dies einem leichten Anstieg um 0,1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprochen. Dabei habe AXA im Bereich Leben und Sparen einen Umsatzrückgang um 1,0% verbucht, während die Bereiche Schaden und Unfall sowie das Asset Management Zuwächse um 1,4% bzw. 6,7% verzeichnet hätten.Im November 2017 habe AXA angekündigt, die Konzernstruktur zu vereinfachen und auf die fünf Regionen Frankreich, Europa, USA, Asien und International sowie die Einheiten Axa Investment Managers und Axa Corporate Solutions auszurichten. Gesteuert werde der neu strukturierte Konzern künftig von einem Management-Komitee. Mit dem Programm "Ambition 2020" habe sich AXA zugleich ambitionierte Ziele gesetzt. Diese sähen bis zum Jahr 2020 Einsparungen in Höhe von 2,1 Mrd. Euro vor, zudem strebe der Konzern für den Zeitraum 2016 bis 2020 beim Gewinn je Aktie eine jährliche Wachstumsrate von 3% bis 7% an.Um die selbstgesteckten Ziele zu erreichen, habe AXA u.a. in der Lebensversicherung die Fokussierung auf wenig kapitalintensive Produkte vorangetrieben. In der Schaden-/Unfallversicherung habe der Konzern bislang noch moderate Preiserhöhungen durchsetzen können. Zudem verfügt AXA nach Einschätzung der Analysten der DZ BANK über eine solide Kapitalausstattung. Durch einen Börsengang der US-Aktivitäten wolle der Vorstand die finanzielle Flexibilität für den laufenden Konzernumbau weiter stärken. Im Mai 2017 habe AXA bekannt gegeben, das US-Geschäft mit Lebensversicherungs- und Sparprodukten mit der Beteiligung am Vermögensverwalter Alliance Bernstein zusammenzulegen und einen Minderheitsanteil davon bis Mitte 2018 bei Investoren zu platzieren. Der Zeitpunkt dafür erscheint den Analysten der DZ BANK aus aktueller Sicht günstig.