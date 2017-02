Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

21,94 EUR -2,92% (24.02.2017, 15:11)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (24.02.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Versicherungsunternehmens AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).Dank eines höher als von Rießelmann unterstellten Ergebnisbeitrags aus der Schaden- und Unfallversicherung habe das Nettoergebnis in H2/2016 mit 2,62 (Vj.: 2,54) Mrd. Euro die Analystenprognose (2,52 Mrd. Euro) übertroffen. Die Solvabilitätsquote sei zum 31.12.2016 auf 197% geklettert (30.09.2016: 191%) und habe damit nach Meinung des Analysten weiterhin auf einem sehr komfortablen Niveau gelegen.Insgesamt habe Rießelmann die operative Entwicklung in H2/2016 sowie im Gesamtjahr überzeugen können. Trotzdem sei nur der untere Bereich der im Rahmen der Strategie "Ambition 2020" ausgegebenen Zielsetzung eines durchschnittlichen jährlichen Wachstums des Betriebsergebnisses je Aktie zwischen 3% und 7% y/y erreicht worden (Gj. 2016: +3,7% y/y). Die zuletzt anziehenden Kapitalmarktzinsen sollten nach Ansicht des Analysten aber für die nächsten Jahre ein höheres Wachstum ermöglichen.Börsenplätze AXA-Aktie:Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:21,96 EUR -2,18% (24.02.2017, 15:05)