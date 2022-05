Börsenplätze AUTO1 Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AUTO1 Group-Aktie:

8,00 EUR +4,03% (11.05.2022, 14:36)



XETRA-Aktienkurs AUTO1 Group-Aktie:

8,12 EUR +6,84% (11.05.2022, 14:21)



ISIN AUTO1 Group-Aktie:

DE000A2LQ884



WKN AUTO1 Group-Aktie:

A2LQ88



Ticker-Symbol AUTO1 Group-Aktie:

AG1



Kurzprofil AUTO1 Group SE:



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln.



Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com. (11.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AUTO1 Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AUTO1 Group SE (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) unter die Lupe.Der Berliner Gebrauchtwagenhändler AUTO1 setze sein starkes Wachstum auch im ersten Quartal 2022 fort. Wie aus den am Mittwoch vorgestellten Zahlen hervorgehe, seien sowohl die Zahl der verkauften Fahrzeuge wie auch der Umsatz kräftig angestiegen. Die Aktie, die zuletzt wieder unter Druck geraten sei, könne zulegen.Insgesamt 169.610 Fahrzeuge hätten die Berliner im ersten Quartal 2022 los geschlagen - 30 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2021. Der Umsatz der Gruppe habe um 82 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zugelegt und das Rohergebnisses sei um 44 Prozent auf 124 Millionen Euro geklettert.Gleichzeitig habe sich das bereinigte EBITDA von minus 14 Millionen im Q1 2021 auf fast minus 48 Millionen Euro im ersten Vierteljahr 2022 verschlechtert. Insbesondere die um 72 Prozent gestiegenen Marketingausgaben und Personalkosten, die 40 Prozent über dem Vergleichswert 2021 gelegen hätten, hätten ins Kontor geschlagen.Von den Anlegern seien die Quartalszahlen derweil mit Wohlwollen aufgenommen worden. Nachdem der XETRA-Kurs der AUTO1-Aktie am Mittwochmorgen bei 7,46 Euro noch ein neues Rekordtief markiert habe, hätten die Papiere im Laufe des Vormittags rund sechs Prozent zugelegt.Trotz der Kursgewinne vom Mittwoch bleibe das Chartbild von AUTO1 massiv angeschlagen. "Der Aktionär" rät daher weiterhin vom Einstieg ab, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 11.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link