XETRA-Aktienkurs AUTO1 Group-Aktie:

33,40 EUR +1,83% (17.11.2021, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs AUTO1 Group-Aktie:

34,00 EUR +3,66% (17.11.2021, 18:57)



ISIN AUTO1 Group-Aktie:

DE000A2LQ884



WKN AUTO1 Group-Aktie:

A2LQ88



Ticker-Symbol AUTO1 Group-Aktie:

AG1



Kurzprofil AUTO1 Group SE:



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln.



Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com. (17.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AUTO1 Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Autohändlers AUTO1 Group SE (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) unter die Lupe.Der Gebrauchtwagenhändler habe am Mittwoch die Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Im zurückliegenden Dreimonatszeitraum habe das MDAX-Unternehmen ein deutliches Umsatzwachstum verzeichnet. Dabei sei unter dem Strich auch ein zweistelliger Millionenverlust zu Buche gestanden. Der Verlust wegen anhaltend hoher Investitionskosten sei aber wenig überraschend. Vielmehr sei das Vorjahresquartal beim Blick auf die Profitabilität im Tagesgeschäft eine Ausnahme gewesen.Die Anleger hätten sich an der Börse zufrieden gezeigt. Neben den Quartalszahlen komme am Markt auch der Ausblick gut an. Das Unternehmen profitiere zusehends von der Corona-Krise. Grund dafür seien die Chipknappheit, die die Produktion neuer Fahrzeuge fast unmöglich mache. In der Folge stünden junge Gebrauchtwagen, die online erworben werden könnten, bei Kunden hoch im Kurs.Dank der Q3-Zahlen und dem guten Ausblick könnte der AUTO1 Group-Aktie nun endlich der Ausbruch gelingen. Damit sich der Turnaround fortsetze, gelte es nun die 100-Tage-Linie bei 35,30 Euro zurückzuerobern. Die AUTO1 Group-Aktie gehöre auf die Wachtlist, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2021)