Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: AT&T.



Börsenplätze AT&T-Aktie:



Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:

25,61 EUR -1,08% (23.07.2020, 16:33)



Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

25,65 EUR -1,78% (23.07.2020, 16:59)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

29,67 USD -1,79% (23.07.2020, 16:45)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie Deutschland:

SOBA



NYSE Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (23.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Telekom- und Medienkonzern AT&T habe im zweiten Quartal wegen der Auswirkungen der Corona-Krise einen deutlich niedrigeren Gewinn als im Vorjahr eingefahren. Das Nettoergebnis sei um mehr als 67 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Es sei vor allem durch die Ausfälle bei den Werbeeinnahmen belastet worden.Analysten hätten zuvor mit noch stärkeren Einschnitten gerechnet. Sie hätten 0,79 Dollar je Aktie auf dem Zettel, letztendlich seien es dann allerdings 0,83 Dollar gewesen.Der Umsatz im Zeitraum zwischen April und Juni sei bei AT&T im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8,9 Prozent auf 41 Milliarden Dollar gesunken. Dabei habe die Pandemie die Erlöse in allen Geschäftsbereichen geschmälert, habe es in der Mitteilung geheißen. Besonders die gesunkenen Werbeumsätze bei Warner Media hätten dazu maßgeblich beigetragen. Neben den akuten Problemen habe der Vorstand jedoch auch die andauernde Abwanderung von Zuschauern im klassischen Fernsehen und ungünstige Wechselkurse als Gründe für den Rückgang genannt.Für das laufende dritte Quartal gehe der Vorstand von einer anhaltenden Belastung des operativen Geschäfts sowie des Barmittelzuflusses aus, zumindest so lange die Pandemie anhalte. Die Investitionen im Gesamtjahr sollten jedoch bei 20 Milliarden US-Dollar in etwa auf dem Vorjahresniveau gehalten werden, daneben peile das Unternehmen ein Verhältnis zwischen Nettogewinn je Aktie und Dividende (Payout-Ratio) am unteren Ende des 60er Prozent-Bereichs an.Die ursprüngliche Prognose für das Gesamtjahr habe das Unternehmen wegen der Unsicherheiten rund um die Corona-Krise bereits im April gestrichen. Zuvor habe der Konzern noch ein Umsatzwachstum zwischen ein und zwei Prozent angepeilt.Die AT&T-Aktie habe sich bislang kaum vom Corona-Crash erholt. Auch nach den Zahlen verliere der Titel erneut an Boden. Das Chartbild trübe sich damit deutlich ein. Neueinsteiger sollten in der Branche bevorzugt zum deutschen Branchenprimus Deutsche Telekom greifen.AT&T bleibt lediglich eine Halteposition, bietet aber eine attraktive Dividendenrendite von sieben Prozent, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2020)Mit Material von dpa-AFX