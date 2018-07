Wiener Börse Aktienkurs AT&S-Aktie:

Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer- Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (31.07.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leiterplattenherstellers AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) unter die Lupe.Das österreichische Unternehmen ins neue Geschäftsjahr mit Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis. Die umgesetzten Effizienzverbesserungsmaßnahmen der letzten Quartale für die Standorte in Chongqing und Shanghai würden Wirkung zeigen. Der Ausblick sei bestätigt worden. Die AT&S-Aktie dürfte nun wieder deutlich Boden gutmachen.In den letzten Wochen hätten Sorgen um ein deutlich schwächeres Auftaktquartal in dem Übergangsjahr 2018/19 den Aktienkurs deutlich gedrückt. Mit dem starken Jahresstart im Rücken und den guten Perspektiven im Gepäck sollte die AT&S-Aktie nach der jüngsten Talfahrt wieder nachhaltig nach oben drehen, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.07.2018)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.