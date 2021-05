12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Börsenplätze AT&S-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AT&S-Aktie:

29,75 EUR -1,98% (18.05.2021, 15:49)



Wiener Börse Aktienkurs AT&S-Aktie:

29,70 EUR -2,46% (18.05.2021, 15:49)



ISIN AT&S-Aktie:

AT0000969985



WKN AT&S-Aktie:

922230



Ticker-Symbol AT&S-Aktie:

AUS



Wien Ticker-Symbol AT&S-Aktie:

ATS



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer- Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (18.05.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leiterplattenherstellers AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) weiterhin zu halten.Während die Q4-Ergebnisse fast die Analystenerwartungen und die des Marktes erreicht hätten, sei der Ausblick für das Geschäftsjahr 2021/22 enttäuschend gewesen, vor allem, was die Rentabilität betroffen habe. Die langfristigen Aussichten seien allerdings weiterhin sehr gut.Umsatz und Ergebnis von AT&S seien im letzten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 2020/21 wie erwartet stark angestiegen, da das Vorjahr von pandemiebedingten Werksschließungen betroffen gewesen sei. Außerdem sei die Nachfrage nach mobilen Endgeräten und hochqualitativen Substraten weiterhin sehr stark. Insgesamt seien die Ergebnisse fast an die Markterwartungen und die Analystenschätzungen herangekommen.Für das nächste Jahr gehe AT&S von einem weiteren Umsatzanstieg von 13 bis 15% auf um die EUR 1.355 Mio. im Mittel aus, was ebenfalls nur knapp unter den Analystenerwartungen liege. Beim bereinigten Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) sei der Ausblick jedoch enttäuschend gewesen. So erwarte das Management eine Marge von 21 bis 23% (vor Rüstkosten von EUR 40 Mio., d.h. bei einem berichteten EBITDA von EUR 242 bis 275 Mio.), während die Analysten und auch der Markt aufgrund der neuen Produktionskapazitäten im High-End Bereich von einem deutlich höheren Niveau von 24 bis 25% und damit auch einem berichteten EBITDA von EUR 326 bis 345 Mio. ausgegangen wären. Der positive mittelfristige Ausblick für die Jahre 2023/24 und 2024/25 sei jedoch bestätigt worden, es scheine nur bis dahin eine leichte Durststrecke bei der Rentabilität zu geben, da die neuen Anlagen erst bei Vollauslastung ihr tatsächliches Gewinnpotenzial entfalten könnten.Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, haben vor kurzem ihre "Halten"-Empfehlung für die Aktie von AT&S bestätigt. (Analyse vom 18.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.