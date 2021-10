Paris (www.aktiencheck.de) - Die österreichische Börse gilt als Nischenmarkt - aber als interessanter, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Argumente für den ATXDer Börsenplatz Wien profitiere nicht nur von den Finanzwerten, auch der recht robuste Ölpreis habe den Alpenindex zuletzt gestützt. Mit OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, NASDAQ OTC-Symbol: OMVJF) und dem Ausrüster Schoeller-Bleckmann (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wien: SBO, Nasdaq OTC-Symbol: SBOEF) kenne das Börsenbarometer gleich zwei prominente Vertreter der Branche. Im Zuge der steigenden Ölpreise hätten entsprechende Aktien zwar schon zugelegt, Beobachter und Analysten würden aber gerade in Europa noch immer Bewertungsabschläge betonen. Für den ATX könnte das ein positives Signal sein. Neben den fundamentalen Argumenten für Investments in österreichische Aktien spreche das neue Verlaufshoch inmitten eines nervösen Gesamtmarkts für die relative Stärke österreichischer Aktien. Auch technisch dürfte der Index solide unterstützt sein. Würden allerdings die Gesamtmärkte weiter nach unten drehen, könnten sich auch beim ATX noch bessere Gelegenheiten ergeben. (08.10.2021/ac/a/m)