Kurzprofil ATOSS Software AG:



Die ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400, WKN: 510440, Ticker-Symbol: AOF) ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On Premise. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus.



ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 6.500 Kunden in 42 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com. (28.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ATOSS Software-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400, WKN: 510440, Ticker-Symbol: AOF) unter die Lupe.Nach einem Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sollten Arbeitgeber verpflichtet werden, die gesamte Arbeitszeit ihrer Beschäftigten systematisch zu erfassen. Bei ATOSS Software könnte dies zu einer Sonderkonjunktur führen. Mit einem Plus von mehr als 50 Prozent seit Jahresanfang zähle die Aktie schon jetzt zu den absoluten Top-Performern unter den heimischen Nebenwerten.Unternehmen müssten künftig die Arbeitszeiten der Mitarbeiter systematisch dokumentieren. Auch Heimarbeit oder Außendienst würden demnach künftig registriert werden. Alle EU-Staaten seien verpflichtet, dieses Urteil umzusetzen, so die obersten Richter am EuGH in Luxemburg. Nur so lasse sich überprüfen, ob zulässige Arbeitszeiten überschritten würden. Und nur das garantiere die im EU-Recht zugesicherten Arbeitnehmerrechte.Bei ATOSS Software könnte dies zu einer Sonderkonjunktur führen. Die Münchner seien auf sogenannte Workforce-Management-Lösungen spezialisiert. Ein Teilgebiet dabei: Lösungen für die Erfassung von Arbeitszeiten. Die Gesellschaft habe bereits eine Checkliste für die Gesetzeskonforme und effektive Arbeitszeiterfassung online gestellt.Die Gesellschaft befinde sich auch ohne das mögliche Zusatzgeschäft auf einem dynamischen Wachstumskurs. Nach dem Rekordjahr 2018 sei der Umsatz im ersten Quartal um 17 Prozent auf 16,9 Millionen Euro gesteigert worden. Das operative Ergebnis sei um 20 Prozent auf 4,6 Millionen Euro gestiegen - die Marge betrage stolze 27 Prozent.Ein Blick auf den Chart zeige: Der Optimismus des Vorstands werde auch von den Investoren geteilt. Mit den starken Zahlen zum Jahresauftakt habe sich der Aufwärtstrend beschleunigt. Die nächsten Daten gebe es erst Anfang August.Bis dahin heißt es: Gewinne laufen lassen - und die Arbeitszeit nicht überschreiten, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.05.2019)