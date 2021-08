Xetra-Aktienkurs ASML-Aktie:

669,70 EUR -0,79% (05.08.2021, 16:31)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

669,70 EUR -0,06% (05.08.2021, 16:46)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASMLF



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (05.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des niederländischen Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) weiterhin zu kaufen.ASML profitiere weiterhin von den extrem guten Fundamentaldaten in der Halbleiterzulieferindustrie und generiere weiter starkes und profitables Wachstum. Mit seinen Q2-Zahlen habe das Unternehmen die Erwartungen des Marktes auf operativer Ebene übertreffen können, zudem habe der sequenziell nochmals äußerst stark zulegende Auftragseingang und die angehobene Guidance absolut überzeugen können. Das Thema Produktionsengpässe werde vom Unternehmen aktiv bearbeitet und stelle für Salcher kein ernsthaftes Problem dar. Das erfahrene und sehr umsichtige ASML-Management werde nach Einschätzung des Analysten in Bälde Entscheidungen kommunizieren, wie sie dies zu lösen gedenken werde.Der Analyst erhöhe sein Kursziel auf EUR 740 (vorher: EUR 620), dies entspreche einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 45,9 bzw. 42,1 für 2022e, respektive 2023e. Dies liege im Rahmen der historischen Bewertungsbandbreite, wenngleich man sich zuletzt eher am oberen Ende dieser Range bewegt habe. Das Unternehmen stelle für Salcher aber eine der ganz wenigen europäischen Wachstums- und gleichzeitig Qualitätsfirmen im Technologiesektor dar, welche sich aufgrund ihrer de facto Monopolstellung am globalen Markt eine Bewertungsprämie verdienen würden bzw. der Analyst dies absolut als gerechtfertigt ansehe.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt daher seine "Kauf"-Empfehlung für die ASML-Aktie. (Analyse vom 05.08.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze ASML-Aktie: