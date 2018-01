Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

Kurzprofil ASML:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (17.01.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF).ASML habe nach den heute vorgelegten vorläufigen Zahlen ein noch deutlich über den hohen Projektionen des Unternehmens liegendes Schlussquartal hingelegt und damit die Umsatz- und Ergebnisprognosen für das gesamte Geschäftsjahr 2017 übertroffen. 2017 sei auch das Jahr gewesen, in dem die EUV-Technologie die industrielle Reife zum Einsatz in der Massenproduktion erreicht habe. Entsprechend würden nun auch hier die Margen zulegen. Die anhaltend hohe Nachfrage und das gewaltige Potential der neuen EUV-Technologie sollten für eine Fortsetzung der positiven Entwicklung mit ausgeprägtem Wachstum und gleichzeitig verbesserter Profitabilität sorgen.Nach einer weiteren Anpassung seiner Planung erhöht Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, sein Kursziel für die ASML-Aktie von EUR 170,00 auf EUR 180,00 und bestätigt sein "kaufen"-Rating. (Analyse vom 17.01.2018)