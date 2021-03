Börsenplätze ASML-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ASML-Aktie:

486,40 EUR -1,14% (25.03.2021, 12:24)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

492,20 EUR +4,17% (24.03.2021)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASMLF



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (25.03.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF).In Q4 2020 habe ASML in Folge der guten Dynamik in der Halbleiterindustriesein Wachstum fortsetzen und insbesondere seine Profitabilität steigern können. Der Gesamtumsatz habe sich gegenüber Q4 2019 um 5,4% auf EUR 4,25 Mrd. erhöht (Konsens: EUR 3,72 Mrd.), die Bruttomarge habe bei 52,0% (Konsens: 49,9%) gelegen. Der Nettogewinn sei ggü. dem Vorjahresquartal um 19,1% auf EUR 1,36 Mrd. gestiegen (Konsens: EUR 1,03 Mrd.).Das Unternehmen habe im abgelaufenen Quartal neun EUV-Anlagen ("extreme ultraviolet"; neueste Generation von Lithographiesystemen mit einem Stückpreis bis zu EUR 150 Mio.) ausgeliefert und Umsätze für acht Systeme verbucht. Der Auftragseingang in Q4 in Höhe von EUR 4,2 Mrd. sei ggü. dem Vorquartal (EUR 2,87 Mrd.; beinhalte Aufträge für sechs EUV-Anlagen) deutlich gestiegen und habe damit rund 33% über dem Konsens von EUR 3,19 Mrd. gelegen.Ausblick: ASML erwarte für das Geschäftsjahr 2021 ein Umsatzwachstum von mindestens 12% auf EUR 15,7 Mrd., rund EUR 600 Mio. könnten hier jedoch noch dazukommen, falls das Unternehmen einen aufstrebenden chinesischen Kunden (sei im Dezember 2020 auf die schwarze Liste der US-Administration gekommen) nach allfälliger Erteilung einer Genehmigung doch beliefern dürfe. Für den Bereich EUV sehe das Unternehmen ein Wachstum in 2021 von rund 30%, zuletzt habe die Prognose lediglich bei +20% gelegen.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt seine Empfehlung für die ASML-Aktie von "kaufen" auf "halten" zurück. Das neue Kursziel von EUR 500 (vorher: EUR 375) entspreche einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 39,6 bzw. 34,0 für 2022 respektive 2023. (Analyse vom 25.03.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity