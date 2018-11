Tradegate-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

1,20 EUR +0,59% (30.11.2018, 11:11)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

1,339 CHF -0,78% (30.11.2018, 12:17)



ISIN ARYZTA-Aktie:

CH0043238366



WKN ARYZTA-Aktie:

A0Q4FN



Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

YZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

ARYN



Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) ist weltweit marktführend im Bereich hochwertiger Backwaren und verfügt über eine geografische Reichweite, die sich von Nordamerika über Europa bis hin nach Südostasien und Australien erstreckt.



ARYZTA ist im August 2008 durch die Fusion der IAWS Group plc mit Sitz in Dublin mit der nahe Zürich domizilierten Hiestand Holding AG entstanden. Das Unternehmen ist sowohl an der irischen als auch an der Schweizer Börse primärkotiert.



ARYZTA ist Hauptaktionärin von Origin Enterprises plc, einem Marktleader im Agri- Nutrition-Sektor in Irland, Großbritannien und Polen. (30.11.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN).Picard melde H1 19-Ergebnisse nach Handelsschluss (per 30. September): Der Umsatz sei um 0,2% auf EUR 602,6 Mio. gesunken (ber. -1,5% im wichtigen Markt Frankreich, 98% des Umsatzes, bzw. unverändert, wenn auf Kalendereffekt angepasst; in Q2 -0,4% und +0,5%). Die Bruttogewinnmarge sei um 10 Bp auf 44,4% dank geringerer Werbemaßnahmen oder auf 44,2% in Q2 gestiegen, was einem Rückgang um 30 Bp entspreche. Die zugrunde liegende EBITDA-Marge sei um 70 Bp auf 10,9% gesunken (ggü. Rückgang um 60 Bp auf 9,8% in Q2). Der FCF sei von EUR 9,7 Mio. ins Negative (- EUR 0,3 Mio.) aufgrund einer negativen Entwicklung des Umlaufvermögens (hauptsächlich Lieferverbindlichkeiten) gesunken.Schwieriges Umfeld: Ausblick: anhaltend schwierige Marktbedingungen, das Management bleibe insbesondere in Bezug auf zukünftige Ergebnisse (unverändert) vorsichtig.Dividenden in der Höhe von EUR 91 Mio. in GJ18: Zur Erinnerung: ARYZTA habe sich 2015 für EUR 447 Mio. (11,7x EV/EBITDA) mit 49,5% an Picard beteiligt. Damals habe Picard über einen Umsatz von EUR 1.370 Mio. (ggü. EUR 1.450 Mio. in GJ18), eine EBITDA-Marge von 14% (ggü. 13,9%) und einen FCF von EUR 136 Mio. (oder 10,0% des Umsatzes, ggü. EUR 128 Mio. oder 8,9%) verfügt. Letztes Jahr erziele ARYZTA Dividenden in der Höhe von EUR 91 Mio. von Picard in zwei Tranchen (Dezember EUR 53 Mio. und Juni EUR 38 Mio.).Mit einem Umsatz von 98% auf dem Heimmarkt Frankreich und einer beherrschenden Position seien die Aussichten von Picard beschränkt. In Q2 19 habe Picard seine verlustschreibenden Geschäftseinheiten verkauft. Seit 2015 seien die Umsätze unverändert positiv, EBITDA unverändert und FCF geringer gewesen. Angesichts der bereits aus Dividenden gezahlten EUR 91 Mio. ergebe sich ein restlicher Wert von Picard von mindestens EUR 220 Mio. EBITDA-Prognose für GJ19 nach Erachten des Analysten in Gefahr (Rohstoffe, Kosteninflation) - alle großen US-amerikanischen F&B-Akteure würden trotz Kostensenkungsprogramm warnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ARYZTA-Aktie: