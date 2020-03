LT Lang & Schwarz-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) ist weltweit marktführend im Bereich hochwertiger Backwaren und verfügt über eine geografische Reichweite, die sich von Nordamerika über Europa bis hin nach Südostasien und Australien erstreckt.



ARYZTA ist im August 2008 durch die Fusion der IAWS Group plc mit Sitz in Dublin mit der nahe Zürich domizilierten Hiestand Holding AG entstanden. Das Unternehmen ist sowohl an der irischen als auch an der Schweizer Börse primärkotiert.



ARYZTA ist Hauptaktionärin von Origin Enterprises plc, einem Marktleader im Agri- Nutrition-Sektor in Irland, Großbritannien und Polen. (11.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) weiterhin zu verkaufen.Anhaltende Herausforderungen in Nordamerika: Die Rentabilität sei von einer negativen Operating Leverage sowie verschiedenen Kosten nach der Schließung einiger Bäckereien und der Verlagerung von Produktlinien beeinträchtigt worden. Das Management sei sehr zuversichtlich, dass sich die Lage in den kommenden Monaten verbessern werde. Stabilisierung/leichtes Wachstum in der Region im 4Q20.Europa auf Kurs: Das Renew-Projekt sei auf gutem Weg und die Rentabilitätsentwicklung überzeugend. Dies dürfte sich im 2H20 fortsetzen, da das Insourcing von einem größeren Kunden mittlerweile abgeschlossen sei. Hervorzuheben seien die positiven Entwicklungen in der Schweiz mit einem Umsatzzuwachs von 6% im 1H20.Investitionen in Brasilien: Gewisse Kapazitätsengpässe im Rest der Welt hätten die Ertragskraft belastet. ARYZTA verwirkliche gerade ein Fabrikprojekt in Brasilien (Investition von EUR 50 Mio. in den kommenden 18 Monaten).Prognoseanpassungen: Bertschy aktualisiere sein Finanzmodell, um die erheblichen Einmaleffekte im 1H20 sowie die tiefere Rentabilität in Nordamerika zu berücksichtigen.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "reduce"-Rating für die ARYZTA-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 0,75. (Analyse vom 11.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ARYZTA-Aktie: