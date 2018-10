Tradegate-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

8,494 EUR -3,17% (12.10.2018, 10:12)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

9,474 CHF -5,73% (12.10.2018, 10:45)



ISIN ARYZTA-Aktie:

CH0043238366



WKN ARYZTA-Aktie:
A0Q4FN

A0Q4FN



Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:
YZA

YZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:
ARYN

ARYN



Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) ist weltweit marktführend im Bereich hochwertiger Backwaren und verfügt über eine geografische Reichweite, die sich von Nordamerika über Europa bis hin nach Südostasien und Australien erstreckt.



ARYZTA ist im August 2008 durch die Fusion der IAWS Group plc mit Sitz in Dublin mit der nahe Zürich domizilierten Hiestand Holding AG entstanden. Das Unternehmen ist sowohl an der irischen als auch an der Schweizer Börse primärkotiert.



ARYZTA ist Hauptaktionärin von Origin Enterprises plc, einem Marktleader im Agri- Nutrition-Sektor in Irland, Großbritannien und Polen. (12.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) auf "reduce" herab und senkt das Kursziel von CHF 8,00 auf CHF 7,00.ARYZTA sei momentan eine Blackbox mit hohen Risiken. Die Frage laute: Werde die Kapitalerhöhung genügen? Und was, wenn nicht? Ehrgeizige Ziele - Investoren sollten auf Cash fokussieren.Bertschy weise darauf hin, dass ARYZTA mit verschiedenen Banken eine Underwriting-Vereinbarung unterzeichnet habe. Die Underwriting-Vereinbarung sei Gegenstand von "Bedingungen, die der Marktpraxis für ähnliche Transaktionen entsprechen". Die Banken seien somit verantwortlich für unverkaufte Teile der Kapitalerhöhung von EU 800 Mio., wenn sie es nicht schaffen würden, den Gesamtbetrag bei Investoren zu platzieren. Dies würde somit zu einem Extremfall führen, bei dem ARYZTA teilweise im Besitz der Banken wäre. Bei einem Preis von CHF 6 berechne Bertschy eine Verwässerung von 25% (bei CHF 4 von 43%). Angesichts des massiven künftigen Liquiditätsbedarfs wären EUR 800 Mio. (was zu einer Schuldenreduktion von EUR 500 Mio. führen würde) ein Minimum.Nur Bares sei Wahres: Basierend auf den Analystenschätzungen dürfte das Unternehmen je nach Umlaufvermögen zwischen EUR 135 Mio. und CHF 260 Mio. über drei Jahre hinweg generieren. Dies würde 3,2%/4,4% des Umsatzes mit einer Cash Conversion von 27,9%/38,4% bis zum GJ21E entsprechen.Unter Berücksichtigung realistischer Annahmen bezüglich seines EBITDA für das GJ19E in Kombination mit einem Preis von CHF 6 für die neu ausgegebenen Aktien (25% Abschlag) lege der Analysteinen Fair Value von CHF 7 auf Basis eines EV/EBITDA von 10 fest.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die ARYZTA-Aktie auf "reduce" herab. (Analyse vom 12.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ARYZTA-Aktie: