Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) betreibt weltweit 57 Produktionsstätten und ist der führende Hersteller für Tiefkühl-Backwaren in Europa. ARYZTA bietet eine große Produktpalette, die vom Frühstücksbrötchen bis zu Berlinern und Cookies reicht. Insgesamt beschäftigt ARYZTA in ganz Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Australien und Neuseeland derzeit rund 19.000 Mitarbeiter. Der Umsatz belief sich 2015 auf über 3,88 Mrd. Euro. (13.08.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) von "reduce" auf "hold" hoch.Geplante Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 800 Mio. durch Bezugsrechtsemission: Bertschy habe mit EUR 500 bis 600 Mio. gerechnet. Daher sollte dies genügend Spielraum für die Stärkung der Bilanz, die Umsetzung der Strategie und die finanzielle Bewältigung der Umstrukturierung bieten. ARYZTA habe in GJ18 alle Auflagen erfüllt. Weitere Einzelheiten würden am 1. Oktober bekannt gegeben.Geschäftsentwicklung entspreche Erwartungen: Der Handel in Q4 habe den Erwartungen entsprochen, sodass die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr von EUR 296 bis 304 Mio. erfüllt worden sei. Dies sei nach einer Reihe von Gewinnwarnungen eine Erleichterung. ARYZTA strebe nun bis 2021 Kosteneinsparungen von EUR 90 Mio. p.a. an, weshalb in den nächsten drei Jahren Umstrukturierungskosten von EUR 150 Mio. anfallen würden.Plan zum Schuldenabbau bestätigt: Wie bereits mitgeteilt, umfasse er >=EUR 450 Mio. aus der Veräußerung von Vermögenswerten und der Bilanz aus der Cashflow-Generierung, was der Analyst weiterhin als ehrgeizig erachte.Aufgrund des begrenzten Abwärtspotenzials stuft Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, die ARYZTA-Aktie von "reduce" auf "hold" herauf; Herabsetzung des Kursziels von CHF 12,50 wird überprüft. (Analyse vom 13.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link