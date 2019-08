Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ANTA Sports Products-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs ANTA Sports Products-Aktie:

7,44 EUR -0,53% (30.08.2019, 15:32)



Tradegate-Aktienkurs ANTA Sports Products-Aktie:

7,60 EUR -1,55% (30.08.2019, 16:40)



ISIN ANTA Sports Products-Aktie:

KYG040111059



WKN ANTA Sports Products-Aktie:

A0MVDZ



Ticker-Symbol ANTA Sports Products-Aktie:

AS7



Kurzprofil ANTA Sports Products:



ANTA Sports Products Ltd. (ISIN: KYG040111059, WKN: A0MVDZ, Ticker-Symbol: AS7) ist ein führendes Sportbekleidungsunternehmen aus China. (30.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ANTA Sports Products-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ANTA Sports Products Ltd. (ISIN: KYG040111059, WKN: A0MVDZ, Ticker-Symbol: AS7) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Von wegen Handelskrieg. Während der Zollstreit zwischen den USA und China anhalte, klettere die Aktie des Sportartikelkonzerns ANTA auf ein neues Allzeithoch. Wie viel Potenzial stecke noch in der Aktie?Die Aktie von ANTA Sports lasse die Papiere der Konkurrenz ziemlich alt aussehen. Während adidas seit Jahresbeginn 42 Prozent im Plus liege, das Papier von Nike 10 Prozent zugelegt habe, stünden die Anteilsscheine von ANTA Sports mit sage und schreibe 70 Prozent im Gewinn.Während viele chinesische Tech-Aktien unter dem Handelsstreit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping leiden würden, sei das Papier von ANTA Sports gar auf ein neues Allzeithoch geklettert.ANTA werde auch in Zukunft für Furore sorgen. Denn: Vor wenigen Monaten habe sich ANTA mit der finnischen Amer Group für umgerechnet 4,6 Milliarden Euro eine Firma mit hippen und wachstumsstarken Marken wie Peak Performance, Atomic, Salomon und Arc'teryx geschnappt.Fakt sei: ANTA Sports sei im größten Sportartikelmarkt der Welt China in einer guten Ausgangsposition. In China würden 1,4 Milliarden Menschen leben. Zum Vergleich: In den USA würden 327 Millionen leben, in Deutschland 83 Millionen.Die Aktie habe mit 7,44 Euro ein neues Allzeithoch erreicht. Nach der starken Performance sei eine Korrektur überfällig. Diese sollte bestenfalls in den Bereich zwischen umgerechnet 6,75 Euro und 7,00 Euro führen. Erst dann wird die Aktie für Neueinsteiger wieder interessant, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2019)