XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

75,91 EUR -3,02% (03.12.2020)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

92,31 USD -1,53% (03.12.2020)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Deutschland Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol Deutschland: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (04.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - AMD mit Gewinnmitnahmen - ChartanalyseDie AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol Deutschland: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) markierte am 02. September ein Allzeithoch bei 94,28 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe eine Konsolidierung eingesetzt. Dabei sei die Aktie mehrmals auf die Oberkante des Aufwärtsgaps vom 29. Juli 2020 zwischen 69,80 USD und 73,90 USD zurückgefallen. Nach dem Test dieser Unterstützung vom 02. November sei der Wert wieder nach oben gedreht und habe am Mittwoch sogar ein neues Allzeithoch bei 96,37 USD markiert. Allerdings sei es zu keinem Schlusskurs über dem alten gekommen. Nach diesem Hoch hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt, die gestern ihre Fortsetzung gefunden hätten.AusblickDiese Gewinnmitnahmen könnten noch einige Tage andauern. Ein Rücksetzer in Richtung 88,72 bis 87,05 USD oder sogar ca. 84,25 USD sei möglich. Diese Gewinnmitnahmen könnte man als Konsolidierung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends einordnen. Sollte es allerdings zu einem Tagesschlusskurs über 96,37 USD kommen, dann könnte die Rally direkt fortgesetzt werden. In diesem Fall könnte die Aktie in Richtung 105,00 USD ansteigen. (Analyse vom 04.12.2020)Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:75,91 EUR -0,11% (04.12.2020, 08:34)