Kurzprofil AMC Entertainment:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc. (14.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) unter die Lupe.Seit einer Handelswoche gehe es mit dem US-Titel kräftig nach oben. Wieder einmal würden auch die Reddit-Trader von r/wallstreetbets hinter der Kursrally stecken. Doch es gebe mehr Gründe, die für steigende Kurse beim Kinobetreiber sprechen würden als börsenbegeisterte Millenials, die AMC in Kombination mit Diamanten- und Raketen-Emojis spammen würden.Zum einen habe die Talfahrt der Aktie in dem Moment geendet als AMC vergangene Woche ihre Quartalszahlen präsentiert habe. Hier habe zwar ein höher als erwarteter Verlust und niedrigere Umsätze enttäuscht - doch das Management gebe sich unverändert optimistisch."AMC stand in der Zeit zwischen April 2020 und Januar 2021 bereits fünfmal nur wenige Wochen davor, dass uns das Geld ausgeht", so AMC-CEO Adam Aron im Earnings-Call. "Doch wir haben auf so vielen Ebenen Einzigartiges erreicht." Dies gebe nun die Zuversicht, dass man auch den Turnaround schaffen könne.Tatsächlich hätten wieder alle US-Kinos von AMC offen und der US-Konzern sei nach wie vor der unangefochtene Marktführer. Sogar besser: Laut Management habe sich der Marktanteil gegenüber dem Vor-Corona-Niveau sogar um 25 Prozent auf nun 33 Prozent erhöht. Einen Teil dieser hinzugewonnenen Anteile dürfte AMC seinen Konkurrenten dauerhaft abgeluchst haben.Ein weiterer Grund sei, dass AMC erfolgreich eine Kapitalerhöhung durchgeführt und 43 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von je 9,94 Dollar in einem ATM-Offering verkauft habe. Erlöst worden seien vor Gebühren und Abgaben über 427 Mio. Dollar. Das stärke die Liquidität und biete laut Management zusätzliche Möglichkeiten, um künftige Chancen zu nutzen.Wer Spaß in einem Casino habe, könne hier mitspielen. Anleger lassen trotz aller Begeisterung, Re-Opening-Hoffnungen und Squeeze-Fantasien hingegen die Finger von der AMC Entertainment-Aktie, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.05.2021)